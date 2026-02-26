- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 437
- Час на прочитання
- 2 хв
Росіянам буде нічого їсти: розвідка попередила про порожні полиці
Українська розвідка заявила про ризик дефіциту продовольства на внутрішньому ринку Росії та зростання цін.
Російський агроринок охопила системна криза, що загрожує дефіцитом їжі. Через критичний брак техніки та падіння рентабельності зерно стає збитковим, а модернізація зупинилася.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
Росії загрожує дефіцит їжі
Криза на ринку агротехніки в Росії набула системного характеру й уже може безпосередньо позначитися на виробництві продовольства. У самій галузі визнають, що проблеми мають довгострокову природу та пов’язані з технологічним відставанням. Воно створює ризики падіння врожайності.
Продажі сільгосптехніки впали на чверть. Рівень зношеності машинно-тракторного парку перевищує 50%, тоді як темпи його оновлення становлять лише 3,5% за необхідних 10%. За ринковими оцінками, агросектору бракує приблизно 62 тис. тракторів і 34 тис. комбайнів, що свідчить про глибокий структурний дефіцит технічної бази.
Фінансові умови також погіршуються: висока облікова ставка щороку скорочує доходи галузі на 5 — 8 млрд дол. Рентабельність рослинництва 2025 року впала до 15 — 16% порівняно з 40% 2020-го, а виробництво зерна стало збитковим. Додатковий тиск створюють експортні мита, які щороку «з’їдають» ще 2 — 3 млрд дол. прибутку.
Державна підтримка лишається обмеженою: за даними Організації економічного співробітництва та розвитку, частка субсидій у доходах фермерів становить лише 1 — 2%, тоді як у країнах ЄС — 13 — 15%. Це значно звужує можливості аграріїв інвестувати в оновлення техніки.
Нинішня модель регулювання фактично вилучає ресурси з галузі через податки та мита й не стимулює модернізацію. Разом із експортними обмеженнями це підриває прибутковість і конкурентоспроможність агровиробників, а в середньостроковій перспективі підвищує ризики дефіциту продовольства на внутрішньому ринку та зростання цін.
Ціни на продукти в Росії
Зауважимо, що в Росії стрімко дорожчають огірки: їхня ціна вдвічі перевищила вартість бананів, сягнувши понад 300 руб. за кілограм, через що супермаркети обмежили продаж в одні руки. Reuters повідомляє, що на тлі загальної інфляції та зростання ПДВ 2025 року росіяни змушені самостійно вирощувати овочі з безкоштовного насіння від газет.
Попри спроби влади стримати націнки та перевірки антимонопольної служби, ціни на продукти, пальне та комунальні послуги продовжують тиснути на гаманці мешканців країни-окупанта.
Російська економіка — який її стан зараз
Reuters повідомляє, що резерви Росії ризикують вичерпатися до кінця 2026 року через скорочення доходів від енергетики на 18%, індійське нафтове ембарго та великі знижки на сировину. На тлі високих ставок і браку робочої сили витрати лише зростатимуть, а закладене в бюджеті скорочення військових видатків експерти вважають нереалістичним. З наявних 4,1 трлн руб. резервів може залишитися лише мінімальна «подушка» в 1,6 трлн.