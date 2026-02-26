Росіянам буде нічого їсти: розвідка попередила про порожні полиці

Порожні полиці в магазині / Ілюстративне фото / © ТСН

Російський агроринок охопила системна криза, що загрожує дефіцитом їжі. Через критичний брак техніки та падіння рентабельності зерно стає збитковим, а модернізація зупинилася.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Росії загрожує дефіцит їжі

Криза на ринку агротехніки в Росії набула системного характеру й уже може безпосередньо позначитися на виробництві продовольства. У самій галузі визнають, що проблеми мають довгострокову природу та пов’язані з технологічним відставанням. Воно створює ризики падіння врожайності.

Продажі сільгосптехніки впали на чверть. Рівень зношеності машинно-тракторного парку перевищує 50%, тоді як темпи його оновлення становлять лише 3,5% за необхідних 10%. За ринковими оцінками, агросектору бракує приблизно 62 тис. тракторів і 34 тис. комбайнів, що свідчить про глибокий структурний дефіцит технічної бази.

Фінансові умови також погіршуються: висока облікова ставка щороку скорочує доходи галузі на 5 — 8 млрд дол. Рентабельність рослинництва 2025 року впала до 15 — 16% порівняно з 40% 2020-го, а виробництво зерна стало збитковим. Додатковий тиск створюють експортні мита, які щороку «з’їдають» ще 2 — 3 млрд дол. прибутку.

Державна підтримка лишається обмеженою: за даними Організації економічного співробітництва та розвитку, частка субсидій у доходах фермерів становить лише 1 — 2%, тоді як у країнах ЄС — 13 — 15%. Це значно звужує можливості аграріїв інвестувати в оновлення техніки.

Нинішня модель регулювання фактично вилучає ресурси з галузі через податки та мита й не стимулює модернізацію. Разом із експортними обмеженнями це підриває прибутковість і конкурентоспроможність агровиробників, а в середньостроковій перспективі підвищує ризики дефіциту продовольства на внутрішньому ринку та зростання цін.

Ціни на продукти в Росії

Зауважимо, що в Росії стрімко дорожчають огірки: їхня ціна вдвічі перевищила вартість бананів, сягнувши понад 300 руб. за кілограм, через що супермаркети обмежили продаж в одні руки. Reuters повідомляє, що на тлі загальної інфляції та зростання ПДВ 2025 року росіяни змушені самостійно вирощувати овочі з безкоштовного насіння від газет.

Попри спроби влади стримати націнки та перевірки антимонопольної служби, ціни на продукти, пальне та комунальні послуги продовжують тиснути на гаманці мешканців країни-окупанта.

Російська економіка — який її стан зараз

Reuters повідомляє, що резерви Росії ризикують вичерпатися до кінця 2026 року через скорочення доходів від енергетики на 18%, індійське нафтове ембарго та великі знижки на сировину. На тлі високих ставок і браку робочої сили витрати лише зростатимуть, а закладене в бюджеті скорочення військових видатків експерти вважають нереалістичним. З наявних 4,1 трлн руб. резервів може залишитися лише мінімальна «подушка» в 1,6 трлн.