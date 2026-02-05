Економічна криза в Росії / © ТСН.ua

Чиновники фінансового блоку уряду РФ попередили президента Володимира Путіна про наближення масштабної економічної кризи.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на наближене до згаданих чиновників джерело.

Співрозмовник видання стверджує, що попередження Путіну стають дедалі наполегливішими, а криза, на думку чиновників, може настати вже влітку.

Російського президента підштовхують до підвищення податків, оскільки дефіцит бюджету прогнозовано зростатиме через зниження нафтогазових доходів. Окрім того, банківська система РФ перебуває під дедалі більшим тиском через високі відсоткові ставки і великий обсяг кредитів для фінансування війни.

За словами одного з московських топ-менеджерів, до настання кризи залишилося «три-чотири місяці».

У Росії з’являється дедалі більше ознак інфляції, яка значно перевищить задекларований владою показник 6%, попри жорстку політику ЦБ РФ з ключовою ставкою в 16%.

Після двох років військового буму, коли ВВП держави-агресорки зростав більше ніж на 4% на рік, російська економіка впала у важку депресію. Минулого року зростання сповільнилося до 1%.

Російські компанії почали масово відчувати труднощі з погашенням боргу: понад 10 трлн рублів кредитів на банківських балансах стали проблемними. Експерти попереджають, що в РФ уже почалася прихована банківська криза.

У виданні наголосили, що російський бюджет, незважаючи на дві хвилі підвищення податків, цього року може отримати астрономічний дефіцит у 10 трильйонів рублів через скорочення закупівель нафти Індією та знижок під $30 за барель (згідно з непублічними розрахунками уряду).

Новою серйозною загрозою для Кремля можуть стати заходи Євросоюзу проти «тіньового флоту». У січні 14 країн ЄС підписали угоду про спільні дії проти танкерів із фальшивими прапорами, фактично погрожуючи закрити для Росії Балтійське море — основний канал вивезення нафти за кордон. У рамках 20-го пакету санкцій ЄС хоче повністю заборонити морські перевезення російських барелів та супутні послуги, що поставить під загрозу половину нафтоекспорту.

«Це загроза не тільки для економіки, але ще й політичне питання про те, як Росія може таке дозволити, не втративши політичної репутації», — сказав співрозмовник видання, близький до російських дипломатів.

При цьому не виключено, що президент США Дональд Трамп запровадить нові енергетичні санкції, якщо вважатиме, що Росія саботує мирний процес.

Нагадаємо, через обвал доходів від нафти дефіцит бюджету РФ буде втричі більшим, ніж планувалося. Економісти припускають, що фінансові резерви в держави-агресорки вичерпаються до кінця 2026 року.