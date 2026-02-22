Удар РФ по енергетиці України: де є знеструмлення та діють графіки

Енергетики / © ТСН.ua

Після удару РФ по енергетиці є знеструмлення у 5 областях України. Також майже в усіх регіонах діють графіки відключень.

Про це повідомляє «Укренерго».

Що відомо про наслідки

Як відомо, вночі та вранці 22 лютого ворог здійснив комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру України за допомогою ракет і дронів. Через це, а також внаслідок обстрілів уздовж лінії фронту, станом на ранок без електропостачання залишаються споживачі в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях. У тих районах, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання до роботи.

Через наслідки попередніх масованих атак у більшості регіонів країни наразі застосовуються обмеження споживання електроенергії. Так, для промисловості діють графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — погодинні відключення. Час відключень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.

«В областях, де діють графіки відключень, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька пристроїв одночасно та, за можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічний час — після 23:00», — закликали енергетики.

Нагадаємо, вночі 22 лютого армія РФ вдарила по критичній інфраструктурі Одещини. Виникли загоряння великих площ. Займання ліквідовано рятувальниками, минулося без загиблих чи потерпілих.