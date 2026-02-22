Оля Цибульська заінтригувала сюрпризом на концерті у Києві: з ким артистка заспіває в дуеті

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська заінтригувала сюрпризом на концерті у Києві.

Виконавиця від початку повномасштабної війни не влаштовувала грандіозних шоу в столиці. Проте артистка вирішила потішити шанувальників. Оля Цибульська 12 березня відіграє концерт у "Жовтневому палаці".

"Мені нещодавно виповнилось 40. Я живу в Києві — як і ви, без світла й тепла. Наприкінці 2025 року я втратила тата. І дуже добре знаю, як болить. Я не сильніша за вас. Я теж вчуся жити далі. І кожного разу, коли співаю й танцюю — біль стає тихішим, а життя - ближчим", - говорить співачка.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Під час свого концерту Оля Цибульська дивуватиме прихильників сюрпризами. Зокрема, артистка вже анонсувала, з ким виступатиме в дуеті. Знаменитість заспіває разом із артистом Дзідзьо та виконавцем Віктором Павліком, з якими в неї є спільні композиції.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська просто зі сцени оголосила про планування другої вагітності. Артистка саме після концерту в Києві збирається готуватися до нового етапу в її житті.