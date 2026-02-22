ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
391
Час на прочитання
1 хв

Після пологів сім’я з немовлям пішки добиралася до віддаленого села у негоду: відео

Через ускладнення погодних умов було призупинено рух громадського транспорту, тож сім’я з новонародженою дитиною збиралася йти пішки 20 км.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Родина в Одеській області

Родина в Одеській області збиралася йти 20 км до свого села / © скриншот з відео

В Одеській області екіпаж патрульної поліції виявив на автотрасі біля села Нова Некрасівка родину із немовлям. Як виявилося, вони пішки йшли з пологового будинку, бо через ускладнення погодних умов було призупинено рух громадського транспорту.

Про це повідомили у Патрульній поліції Одеської області.

Поліцейські зупинилися, щоб дізнатися, чи не потрібна допомога родині, в якій, окрім немовляти, було ще двоє старших дітей.

З’ясувалося, що матір новонародженої дитини щойно виписали з пологового будинку, тож родина вирушила до рідного села Орлівка Ренійської громади.

Через відсутність громадського транспорту вони вирішили добиратися додому пішки. Для цього їм у люту негоду довелося би пройти близько 20 кілометрів.

Інспектори Юрій Ніколенко та Андрій Бааджі допомогли родині із немовлям та доправили їх додому.

«Не будьте байдужими — допомагайте тим, хто цього потребує! Якщо потребуєте допомоги — телефонуйте за номером 112. Ми поруч», — закликали у патрульній поліції.

Нагадаємо, в Одеській області раніше спалахнув скандал після появи відео та дописів про жорстке затримання чоловіка в Чорноморську. За інформацією з соцмереж відомо, що працівники ТЦК застосували газовий балончик під час затримання чоловіка, який виявився чинним військовослужбовцем.

Дата публікації
Кількість переглядів
391
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie