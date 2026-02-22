Після пологів сім’я з немовлям пішки добиралася до віддаленого села у негоду: відео

Родина в Одеській області збиралася йти 20 км до свого села / © скриншот з відео

В Одеській області екіпаж патрульної поліції виявив на автотрасі біля села Нова Некрасівка родину із немовлям. Як виявилося, вони пішки йшли з пологового будинку, бо через ускладнення погодних умов було призупинено рух громадського транспорту.

Про це повідомили у Патрульній поліції Одеської області.

Поліцейські зупинилися, щоб дізнатися, чи не потрібна допомога родині, в якій, окрім немовляти, було ще двоє старших дітей.

З’ясувалося, що матір новонародженої дитини щойно виписали з пологового будинку, тож родина вирушила до рідного села Орлівка Ренійської громади.

Через відсутність громадського транспорту вони вирішили добиратися додому пішки. Для цього їм у люту негоду довелося би пройти близько 20 кілометрів.

Інспектори Юрій Ніколенко та Андрій Бааджі допомогли родині із немовлям та доправили їх додому.

«Не будьте байдужими — допомагайте тим, хто цього потребує! Якщо потребуєте допомоги — телефонуйте за номером 112. Ми поруч», — закликали у патрульній поліції.

