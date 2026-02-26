Орбан написав Зеленському листа з погрозами: яку вимогу виставив Києву

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив відкритого листа до президента України Володимира Зеленського, у якому звинуватив Київ у спробах вплинути на майбутні угорські вибори та зашкодити енергетичній безпеці країни.

У дописі в соцмережі X Віктор Орбан заявив, що протягом чотирьох років Володимир Зеленський нібито намагається втягнути Угорщину у війну з Росією.

«Протягом чотирьох років Ви працюєте над тим, щоб примусити Угорщину вступити у війну між вашою країною та Росією. Протягом цього часу ви отримали підтримку Брюсселя та заручилися підтримкою угорської опозиції», — зазначив він.

Премʼєр Угорщини стверджує, що Україна, Брюссель та угорська опозиція нібито координують зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд.

«Останніми днями ви заблокували нафтопровід „Дружба“, який має вирішальне значення для енергопостачання Угорщини. Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне та доступне енергопостачання угорських сімей», — додав він.

Угорський політик також цинічно зазначив, що начебто не несе відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна: «Ми співчуваємо українському народу, але ми не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати воєнні зусилля та не хочемо платити більше за енергоносії».

Нагадаємо, Орбан різко загострив риторику щодо України та Європейського Союзу, виступаючи на «антивоєнному» зібранні у місті Сомбатгей. У своїй промові він фактично представив Україну як зовнішнього ворога Угорщини, а Брюссель — як головного політичного противника, на протиставленні якому будується майбутня виборча кампанія.

Зазначимо, позиція Будапешта традиційно залишається однією з найбільш критичних щодо євроінтеграційних процесів України. Угорщина неодноразово блокувала або затримувала рішення ЄС, що стосуються Києва, посилаючись на процедурні та політичні аргументи.

Видання Bloomberg пише, що Віктор Орбан розгорнув масштабну атаку на ініціативи Євросоюзу щодо підтримки Києва на тлі катастрофічного падіння власного рейтингу. Політик використовує «нафтову блокаду» з боку України як привід, щоб виправдати блокування 90 млрд євро допомоги.