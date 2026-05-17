До України новою хвилею суне негода: синоптикиня попередила, де очікувати грози та дощі
У понеділок в Україні прогнозується тепла, але примхлива травнева погода з короткочасними дощами та грозами майже по всій території.
У понеділок, 18 травня, більшість областей заллють короткочасні дощі з грозами, проте температура повітря місцями прогріється до +25 градусів.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, понеділок розпочнеться в Україні досить теплою погодою з температурою повітря +20+24 градуси.
Дещо прохолодгіше буде трохи на заході, +18+20. Найвищою очікується температура повітря на Луганщині, Харківщині та Сумщині, вдень +22+25 градусів.
Де чекати на дощі
Синоптикиня попереджає, що парасольки знадобляться майже всім українцям. Короткочасні дощі, які подекуди переходитимуть у грози, пройдуть практично по всій території країни, окрім північного сходу України.
Погода у Києві
У Києві в понеділок передбачається дощ, можлива гроза, вдень близько +20 градусів.
Чого очікувати від погоди далі?
За словами Діденко, найближчими днями температура повітря в Україні продовжить підвищуватися. Утім, парасольки ховати зарано.
«Грозові дощі залишаються господарювати — травень таке любить», — резюмувала синоптикиня.
