ОАЕ під ракетним ударом з Ірану: що відомо про атаку

Об’єднані Арабські Емірати заявили про відбиття повітряної атаки з боку Ірану. Системи протиповітряної оборони країни виявили чотири крилаті ракети, три з яких були успішно перехоплені над територіальними водами, а четверта впала в море.

Про це повідомляє Міноборони ОАЕ.

Повідомляється, що перехоплення цілей відбувалися у різних регіонах країни. Водночас у місті Фуджейра зафіксували наслідки атаки безпілотників. Місцева влада повідомила про спалах пожежі на нафтопереробному заводі, спричинений ударом дронів, запущених з боку Ірану.

Через загострення ситуації в Ірані попередили про небезпеку для кораблів. Представник КВІР заявив, що судна, які порушать їхні правила в Ормузькій протоці, «будуть зупинені силоміць».

Окрім цього, повідомляється, що в Об’єднаних Арабських Еміратах не вщухають сигнали ракетної небезпеки. Через загрозу повітряних ударів міжнародний аеропорт Дубая повністю припинив обслуговування рейсів.

Раніше стало відомо, що Іран запропонував триетапний план припинення війни.

Зі свого боку, президент США Дональд Трамп заявив, що розглянув нову пропозицію Ірану щодо завершення війни та відхилив її. Він також додав, що військова ситуація «йде дуже добре».

Раніше Білий дім офіційно повідомив Конгрес, що вважає війну з Іраном завершеною. Попри це американські війська залишаються у регіоні. Цей звіт став підсумком конфлікту, який розпочався два місяці тому.

