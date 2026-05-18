Руни / © ТСН

18 травня може стати днем несподіваних рішень і зміни внутрішнього настрою: руни вказують, що багато ситуацій почнуть виходити з-під звичного контролю і вимагатимуть швидкої адаптації. Те, що раніше здавалося зрозумілим і стабільним, може раптом показати інший бік або змусити переглянути свої очікування. Для когось цей день відкриє нові можливості і шанс рухатися вперед, а для когось — стане сигналом, що настав час змінювати підхід. Важливо не чинити опір змінам і уважно стежити за тим, куди вас ведуть обставини.

Рунічний прогноз на 18 травня для всіх знаків зодіаку

Овен — Тейваз

День рішучих дій. Вам доведеться швидко реагувати і відстоювати свої інтереси.

Телець — Феху

Фінансові питання можуть вирішитися позитивно. Можливі прибутки або вдалі пропозиції.

Близнята — Ансуз

Важлива інформація або розмова можуть змінити ваші плани.

Рак — Лагуз

Інтуїція допоможе уникнути помилок. Довіртеся внутрішнім відчуттям.

Лев — Соулу

Успіх і впевненість. День сприятливий для прояву себе і досягнення результатів.

Діва — Наутиз

Можливі затримки або обмеження. Не варто форсувати події.

Терези — Гебо

Підтримка і взаємність. Ви побачите, хто справді готовий бути поруч.

Скорпіон — Хагалаз

Різкі зміни можуть зруйнувати старі плани, але відкриють новий шлях.

Стрілець — Райдо

Рух вперед. Гарний день для поїздок, змін і нових рішень.

Козоріг — Ейваз

Внутрішні трансформації. Ви можете переосмислити важливу ситуацію.

Водолій — Турисаз

Пауза і обережність. Не поспішайте з рішеннями — краще все ретельно обдумати.

Риби — Перт

Несподівані події або збіги можуть суттєво вплинути на ваші плани.

Загальна енергія дня

18 травня — це день зміни напрямку і нових можливостей.

Те, що сьогодні виглядає як перешкода, скоро покаже свою справжню користь.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

