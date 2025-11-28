ТСН у соціальних мережах

З яскравим макіяжем і в жакеті із золотою вишивкою: 92-річна Джоан Коллінз в ефектному образі з’явилася на заході

Легендарна акторка продовжує активно відвідувати світські події напередодні Різдва.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Getty Images

Джоан Коллінз відвідала захід із нагоди відкриття різдвяної ялинки Burberry, який відбувся у готелі Claridge’s у Лондоні.

На івенті акторка з’явилася у чорній сукні міді з вирізом і жакеті з розкішною золотою вишивкою і розрізами на рукавах. Аутфіт зірка доповнила чорними високими оксамитовими рукавичками і щільними колготами. Взута вона була у замшеві чорні ботильйони.

Джоан Коллінз / © Getty Images

Джоан Коллінз / © Getty Images

Джоан зробила свою улюблену об’ємну зачіску з локонами та яскравий макіяж із червоною помадою і рожевими рум’янами. Вуха Коллінз прикрасила золотими сережками, шию — цікавим золотим кольє, а на рукавиці був золотий браслет із діамантами.

Нагадаємо, Джоан Коллінз на різдвяний концерт одягла смарагдову оксамитову вечірню сукню з кейпнакидкою і квадратним вирізом на декольте.

