- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 299
- Час на прочитання
- 1 хв
З яскравим макіяжем і в жакеті із золотою вишивкою: 92-річна Джоан Коллінз в ефектному образі з’явилася на заході
Легендарна акторка продовжує активно відвідувати світські події напередодні Різдва.
Джоан Коллінз відвідала захід із нагоди відкриття різдвяної ялинки Burberry, який відбувся у готелі Claridge’s у Лондоні.
На івенті акторка з’явилася у чорній сукні міді з вирізом і жакеті з розкішною золотою вишивкою і розрізами на рукавах. Аутфіт зірка доповнила чорними високими оксамитовими рукавичками і щільними колготами. Взута вона була у замшеві чорні ботильйони.
Джоан зробила свою улюблену об’ємну зачіску з локонами та яскравий макіяж із червоною помадою і рожевими рум’янами. Вуха Коллінз прикрасила золотими сережками, шию — цікавим золотим кольє, а на рукавиці був золотий браслет із діамантами.
Нагадаємо, Джоан Коллінз на різдвяний концерт одягла смарагдову оксамитову вечірню сукню з кейпнакидкою і квадратним вирізом на декольте.