З яскравим макіяжем і в жакеті із золотою вишивкою: 92-річна Джоан Коллінз в ефектному образі з’явилася на заході

Джоан Коллінз / © Getty Images

Реклама

Джоан Коллінз відвідала захід із нагоди відкриття різдвяної ялинки Burberry, який відбувся у готелі Claridge’s у Лондоні.

На івенті акторка з’явилася у чорній сукні міді з вирізом і жакеті з розкішною золотою вишивкою і розрізами на рукавах. Аутфіт зірка доповнила чорними високими оксамитовими рукавичками і щільними колготами. Взута вона була у замшеві чорні ботильйони.

Джоан Коллінз / © Getty Images

Джоан зробила свою улюблену об’ємну зачіску з локонами та яскравий макіяж із червоною помадою і рожевими рум’янами. Вуха Коллінз прикрасила золотими сережками, шию — цікавим золотим кольє, а на рукавиці був золотий браслет із діамантами.

Реклама

Нагадаємо, Джоан Коллінз на різдвяний концерт одягла смарагдову оксамитову вечірню сукню з кейпнакидкою і квадратним вирізом на декольте.