РФ может бить ракетами "Орешник" по собственным полигонам: эксперт объяснил почему

Президент России Владимир Путин и ракеты «Орешник» / © ТСН.ua

Россия могла применить экспериментальную ракету «Орешник» для внутренних тестов на собственных полигонах. Эксперт Богдан Долинце объяснил, почему оккупантам критически важно анализировать обломки именно на своей территории.

Об этом эксперт по вопросам развития вооружения и новейших технологий сказал в эфире Slawa.TV и «Еспресо».

По мнению Долинце, Россия, вероятно, провела запуск ракеты «Орешник» в рамках внутренних испытаний. Поскольку речь идет об экспериментальном образце вооружения, такие пуски могут осуществляться на специальных полигонах в пределах РФ для тестирования внесенных изменений и доработок.

«Во-первых, по состоянию на сегодня есть подтверждение факта пуска „Орешника“, однако куда делась эта ракета — информации нет. Во-вторых, следует понимать, что это оружие остается экспериментальным. Это означает, что Россия может осуществлять его запуски, в частности по специальным площадкам на собственной территории, чтобы проверять и верифицировать изменения или доработки, внесенные в вооружение«, — пояснил эксперт.

Он отметил, что в случае запуска, скажем, по территории Украины, у российской стороны нет возможности получить обломки ракеты для дальнейшего анализа эффективности ее применения.

«Поэтому с точки зрения разработки системы есть потребность осуществлять пуски по соответствующим полигонам на территории России, чтобы впоследствии иметь возможность проанализировать обломки и оценить, насколько внесенные изменения способствовали совершенствованию оружия», — добавил Долинце.

Напомним, 12 февраля в Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога и Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе баллистики. Мониторинговые каналы предполагали вероятные пуски «Орешника» или тренировки на российском полигоне «Капустин Яр».

К слову, в январе 2026 года Силы обороны Украины дальнобойными дронами FP-5 «Фламинго» поразили ангары на российском полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области, откуда враг запускает ракеты «Орешник». По данным Генштаба ВСУ, в результате ударов зафиксированы значительные разрушения зданий и эвакуация персонала.