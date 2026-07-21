В Україні більше немає запасів пального: чи буде дефіцит і яких цін очікувати

В Україні закінчилися запаси пального / © Associated Press

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В Україні вичерпалися сформовані раніше запаси пального, що незабаром позначиться на його вартості для кінцевих споживачів. Ціни на пальне в Україні почнуть рости.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» повідомив експерт паливного ринку Сергій Куюн.

В Україні закінчилися запаси пального: ціни підуть вгору

За його словами, ключовими чинниками такої ситуації стали регулярні обстріли російськими військовими українських нафтобаз і автозаправних станцій, а також загострення військово-політичного конфлікту на Близькому Сході. На тлі цих загроз утримувати та накопичувати значні резерви палива наразі неможливо.

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«Майже три тижні ми трималися саме на запасах, які були дешевші. Але цей запас вичерпаний. Ми будемо зараз працювати повністю з коліс», — каже Куюн.

До додаткових ускладнень на ринку призводить орієнтація європейських країн на власні потреби, а також потенційна загроза блокування логістичних шляхів через порти ЄС, з чим український бізнес уже стикався навесні під час протестів у Польщі та Румунії.

Через це імпортерам доведеться переорієнтовуватися на складніші та віддаленіші напрямки довезення ресурсу.

Водночас фахівець наголошує, що повторення гострої кризи 2022 року не очікується, і фізичної нестачі бензину чи дизелю не буде. Постачання пального залишатимуться стабільними, однак його логістика та купівля на нових умовах безпосередньо вплинуть на ціни на АЗС.

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«В умовах високого попиту на нас чекає дуже напружений період. Ми впевнені, що пальне знайдемо, але питання ціни. Нам треба буде запропонувати набагато більше, ніж тим же полякам», — додав Сергій Куюн.

В Україні за два місяці згоріло понад 150 АЗС

Нагадаємо, за останні два місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК, також постійних ударів зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

Утім, на відміну від РФ, де подібні атаки спричиняють дефіцит, черги та перебої, в Україні ринок залишається стабільним. Колишній очільник Міністерства інфраструктури Андрій Пивоварський пояснив це наявністю десятків постачальників, гнучкої логістики та диверсифікованих маршрутів імпорту, завдяки чому втрата однієї ланки швидко компенсується іншими.

Водночас така модель впливає на динаміку цін, через що вартість бензину хаотично змінюється. За словами Пивоварського, ціни залежать від світового балансу попиту й пропозиції, завантаженості НПЗ, сезонності, воєнних ризиків та валютного курсу.

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