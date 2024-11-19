Спадний Місяць від 16 до 30 листопада 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зверніть увагу на гороскоп під час Спадного Місяця.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на спадний Місяць 16-30 листопада 2024 року розповідає, що Овнам треба остерігатися минулого, а Близнятам варто опанувати внутрішню мудрість.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 16-30 листопада 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Трійка мечів"
Остерігайтеся спогадів минулого. У стосунках не шукайте причин для сварок. На роботі уникайте конфліктів.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Не створюйте собі проблем. У коханні не варто сваритися. У робочих питаннях не піддавайтеся на провокації.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Верховна жриця"
Опануйте внутрішню мудрість. У стосунках дослухайтеся до голосу інтуїції. А в робочих моментах - до внутрішнього голосу.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Самітник"
Час перепочити. Відділіться трішки від партнера чи партнерки. У русі кар'єрними сходами зробіть паузу.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках варто зрозуміти, що ви прагнете від другої половинки. А на роботі працюйте ретельніше.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Король мечів"
Продемонструйте характер. У стосунках не робіть боляче другій половинці. У русі кар'єрними сходами покажіть силу волі.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Справи покращуються. У стосунках насолоджуйтеся щастям. Дійте професійно на роботі.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Туз мечів"
Інтелект - ось ваша основна зброя. У любові проявіть мудрість. Дійте виважено на роботі.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Лицар кубків"
Відкрийте ваше серце ширше. Розчиніться на день у коханні. Додайте трішки емоцій у робочі справи.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Справедливість"
Шукайте баланс. У стосунках урівноважте розум та емоції. На роботі пам'ятайте про наслідки своїх вчинків.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Ієрофант"
Хороший день для укладання договорів. Стосунки варто узаконити. У робочих питаннях будьте обережні з паперами.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках проявіть свої найкращі риси. А на роботі візьміть відгул.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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