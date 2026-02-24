ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Астрологиня назвала найневдячніші знаки зодіаку

Здатність відчувати подяку — дуже важлива людська якість, але властива вона далеко не всім.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

І поки одні готові дякувати людям за будь-яке — навіть найнезначніше — добро, яке їм зробили, інші впевнені, що так і має бути.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш невдячні знаки зодіаку.

Діва

Діви — найпрагматичніший і найобачніший знак зодіаку, вони вибудовують свої стосунки з оточенням, навіть якщо це друзі або близькі, на ґрунті взаємної вигоди. Отримуючи її, вони зазвичай платять послугою у відповідь, тому не вважають себе зобов’язаними — на їхній погляд, вони повністю розплатилися за зроблене їм добро.

Близнята

Близнята не думають про те, що їм потрібно дякувати комусь за добрі справи, які роблять їм інші люди, — вони впевнені, що така благодійність сама собою зрозуміла. Але не варто й намагатися не подякувати їм за послугу, навіть якщо вона була незначною, — тут уже вони спитають, як то кажуть, за всією суворістю.

Козоріг

Козороги йдуть по життю під девізом «Я використовую»: вони точно знають, з кого і що можна отримати, що успішно й роблять. Водночас вони не мають до тих, на кого роблять ставку, жодних почуттів — так би мовити, нічого особистого, але й особливої подяки тим, хто їм допоміг, від них у таких випадках очікувати не доводиться.

Дата публікації
Кількість переглядів
728
