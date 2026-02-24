- Дата публикации
Астролог назвал самые неблагодарные знаки Зодиака
Способность испытывать благодарность — очень важное человеческое качество, но свойственно оно далеко не всем.
И пока одни готовы благодарить людей за любое — даже самое незначительное — добро, которое им сделали, другие уверены, что так и должно быть.
Астролог Людмила Булгакова назвала самые неблагодарные знаки Зодиака.
Дева
Девы — самый прагматичный и расчетливый знак Зодиака, они выстраивают свои отношения с окружающими людьми, даже если это друзья или близкие, на почве взаимной выгоды. Получая ее, они, как правило, платят ответной услугой, поэтому не считают себя обязанными — на их взгляд они полностью расплатились за сделанное им добро.
Близнецы
Близнецы не думают о том, что им нужно благодарить кого-то за добрые дела, которые делают им другие люди — они уверены, что такая благотворительность сама собой разумеется. Но не стоит и пытаться не поблагодарить их за услугу, даже если она была незначительной — тут уж они спросят, как говорится, по всей строгости.
Козерог
Козероги идут по жизни под девизом «Я использую»: они точно знают, с кого и что можно получить, что успешно и делают. При этом они не испытывают к тем, на кого делают ставку, никаких чувств — как говорится, ничего личного, но и особой благодарности тем, кто им помог, от них в таких случаях ждать не приходится.
