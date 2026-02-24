- Дата публикации
Астрологический прогноз на 24 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время благоприятно как для работы, так и для хозяйственных дел, которые, несмотря на начало рабочей недели, окажутся успешными.
Символ дня: саламандра.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: алый, красный.
Счастливые камни дня: хризолит, гранатит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому при появлении первых симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: из-за высокого риска пищевых отравлений нужно отказаться от употребления некачественных и просроченных продуктов, а также уличной еды.
Стрижка дня: если стрижку можно перенести на другой день, желательно это сделать.
Магия и мистика дня: рекомендуется читать заговоры на примирение с людьми, с которыми мы поссорились по собственной вине.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нужно тщательно их анализировать.
Табу дня: под запретом сидячий образ жизни: чем бы мы ни занимались, нужно как можно больше двигаться.
Цитата дня: «Брак делает несчастным не недостаток любви, а недостаток дружбы» (Фридрих Ницше).
