Астрологический прогноз на 24 февраля

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время благоприятно как для работы, так и для хозяйственных дел, которые, несмотря на начало рабочей недели, окажутся успешными.

Символ дня: саламандра.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: алый, красный.

Счастливые камни дня: хризолит, гранатит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому при появлении первых симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: из-за высокого риска пищевых отравлений нужно отказаться от употребления некачественных и просроченных продуктов, а также уличной еды.

Стрижка дня: если стрижку можно перенести на другой день, желательно это сделать.

Магия и мистика дня: рекомендуется читать заговоры на примирение с людьми, с которыми мы поссорились по собственной вине.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нужно тщательно их анализировать.

Табу дня: под запретом сидячий образ жизни: чем бы мы ни занимались, нужно как можно больше двигаться.

Цитата дня: «Брак делает несчастным не недостаток любви, а недостаток дружбы» (Фридрих Ницше).

