ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 24 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Саламандра

Саламандра / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприятливий як для роботи, так і для господарських справ, які, незважаючи на початок робочого тижня, виявляться успішними.

Символ дня: Саламандра.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний, червоний.

Щасливі камені дня: хризоліт, гранатит.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки, тому за появи перших симптомів необхідно відразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: через високий ризик харчових отруєнь потрібно відмовитися від вживання неякісних і прострочених продуктів, а також вуличної їжі.

Стрижка дня: якщо стрижку можна перенести на інший день, бажано це зробити.

Магія і містика дня: рекомендується читати замовляння на примирення з людьми, з якими ми посварилися з власної вини.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому ретельно їх аналізувати.

Табу дня: під забороною — сидячий спосіб життя: чим би ми не займалися, потрібно якомога більше рухатися.

Цитата дня: «Шлюб робить нещасним не брак любові, а брак дружби» (Фрідріх Ніцше).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie