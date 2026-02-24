- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 24 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: час сприятливий як для роботи, так і для господарських справ, які, незважаючи на початок робочого тижня, виявляться успішними.
Символ дня: Саламандра.
Стихія дня: Земля, Вогонь.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: червоний, червоний.
Щасливі камені дня: хризоліт, гранатит.
За яку частину тіла відповідає: кишечник.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки, тому за появи перших симптомів необхідно відразу ж звернутися до лікаря.
Харчування дня: через високий ризик харчових отруєнь потрібно відмовитися від вживання неякісних і прострочених продуктів, а також вуличної їжі.
Стрижка дня: якщо стрижку можна перенести на інший день, бажано це зробити.
Магія і містика дня: рекомендується читати замовляння на примирення з людьми, з якими ми посварилися з власної вини.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому ретельно їх аналізувати.
Табу дня: під забороною — сидячий спосіб життя: чим би ми не займалися, потрібно якомога більше рухатися.
Цитата дня: «Шлюб робить нещасним не брак любові, а брак дружби» (Фрідріх Ніцше).
