У шкіряному жакеті і сукні з V-подібним вирізом: папараці заскочили Моніку Беллуччі у Мілані

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Реклама

Моніка Беллуччі потрапила до об’єктивів папараці під час Тижня моди у Мілані. Знаменитість, як завжди, мала чудовий вигляд в улюбленому образі total black.

На акторці був шкіряний жакет з чорними стібками по краях і трикотажна сукня міді в рубчик з V-подібним вирізом і зав’язками. Вбрання вона скомбінувала із замшевими високими чоботами Christian Louboutin на високих платформах і шпильках.

Моніка Беллуччі / © Getty Images

У руці вона несла велику шкіряну бордову сумку і жовтий паперовий пакет. У Моніки було розпущене волосся і макіяж із глянцевим блиском на губах. На обличчя вона одягла чорні сонцезахисні окуляри, а на руці була золота каблучка.

Реклама

Нагадаємо, Моніка Беллуччі на церемонії BAFTA в Лондоні з’явилася в елегантній сукні з відкритими плечима.