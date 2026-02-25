- Дата публікації
У шкіряному жакеті і сукні з V-подібним вирізом: папараці заскочили Моніку Беллуччі у Мілані
61-річна акторка у вбранні свого улюбленого кольору з’явилася під час Міланського тижня моди.
Моніка Беллуччі потрапила до об’єктивів папараці під час Тижня моди у Мілані. Знаменитість, як завжди, мала чудовий вигляд в улюбленому образі total black.
На акторці був шкіряний жакет з чорними стібками по краях і трикотажна сукня міді в рубчик з V-подібним вирізом і зав’язками. Вбрання вона скомбінувала із замшевими високими чоботами Christian Louboutin на високих платформах і шпильках.
У руці вона несла велику шкіряну бордову сумку і жовтий паперовий пакет. У Моніки було розпущене волосся і макіяж із глянцевим блиском на губах. На обличчя вона одягла чорні сонцезахисні окуляри, а на руці була золота каблучка.
Нагадаємо, Моніка Беллуччі на церемонії BAFTA в Лондоні з’явилася в елегантній сукні з відкритими плечима.