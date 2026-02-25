ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

У шкіряному жакеті і сукні з V-подібним вирізом: папараці заскочили Моніку Беллуччі у Мілані

61-річна акторка у вбранні свого улюбленого кольору з’явилася під час Міланського тижня моди.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі потрапила до об’єктивів папараці під час Тижня моди у Мілані. Знаменитість, як завжди, мала чудовий вигляд в улюбленому образі total black.

На акторці був шкіряний жакет з чорними стібками по краях і трикотажна сукня міді в рубчик з V-подібним вирізом і зав’язками. Вбрання вона скомбінувала із замшевими високими чоботами Christian Louboutin на високих платформах і шпильках.

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

У руці вона несла велику шкіряну бордову сумку і жовтий паперовий пакет. У Моніки було розпущене волосся і макіяж із глянцевим блиском на губах. На обличчя вона одягла чорні сонцезахисні окуляри, а на руці була золота каблучка.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі на церемонії BAFTA в Лондоні з’явилася в елегантній сукні з відкритими плечима.

Дата публікації
Кількість переглядів
244
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie