Повістки розноситимуть адресно: за участі чиновників і представників ОСББ

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов підписав розпорядження про створення мобільних груп оповіщення, які адресно вручатимуть повістки. До їхнього складу будуть входити, окрім працівників ТЦК та поліції, представники місцевої влади та ОСББ.

У розпорядженні вінницького мера йдеться про створення понад 30 мобільних груп.

Групи працюватимуть за типами забудови: приватний сектор (20 груп), багатоповерхівки з ОСББ та управляючими компаніями (8 груп), старостинські округи (3 групи).

Реклама

До кожної групи входять представники територіальних центрів комплектування (ТЦК), поліції, а також можуть залучатися представники органів місцевого самоврядування (зокрема старости у відповідних округах).

Також передбачена участь представників житлового сектору (квартального комітету, керуючої компанії або ОСББ).

Мобільні групи вручатимуть повістки особисто. Якщо громадянин відмовився її отримувати, відсутній вдома або повістку не вдалося вручити через інші причини, то представники групи складатимуть відповідний акт.

Розпорядженням передбачено також ще один механізм повідомлення про необхідність з’явитися до ТЦК — оповіщення через пошту. Планується, що департамент цивільного захисту міськради забезпечуватиме розсилку рекомендованих листів із підтвердженням вручення.

Реклама

«Мета нової системи — зробити процес прозорим і ефективним, щоб жоден громадянин не залишився поза увагою. Водночас це дозволяє дотримуватися всіх законодавчих норм та безпеки громадян під час мобілізації», — зазначили в міськраді.

Нагадаємо, в Україні працівники, які мають бронювання від мобілізації, отримують тимчасову відстрочку від призову. Однак на практиці трапляються ситуації, коли навіть заброньованих чоловіків можуть доправити до територіального центру комплектування (ТЦК) для перевірки даних.