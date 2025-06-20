Анна Саліванчук підкорила Говерлу та показала фото з вершини гори

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Українська акторка Анна Саліванчук поділилася радісною новиною, що підкорила Говерлу.

Так, знаменитість наразі перебуває на заході України. Там також відпочиває її син у літньому таборі. Так от, Микита мав підійматися з іншими дітьми на Говерлу, а Анна Саліванчук вирішила до них приєднатися. Загалом, подорож тривала шість годин, групі довелося пройти вісім кілометрів.

Анна Саліванчук підкорює Говерлу / © instagram.com/salivanchuk.anna

"Вирішила приєднатися до табору свого сина та піднятися на Говерлу. Шість годин ми будемо йти. Говерла – найвища точка України, яка досягає висоти 2061 метра. Дорога триває шість годин, вісім кілометрів в обидва боки", - поділилася акторка.

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Анна Саліванчук на вершині Говерли / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук зізналась, що дітям легко дався підйом. Тим часом вона зіштовхнулася з певними труднощами. Зокрема, акторці було доволі тяжко підійматися. Тим не менш, знаменитість все ж таки підкорила Говерлу та показалася на вершині гори. Артистка говорить, що почувається неабияк щасливою, що змогла це зробити.

"Я на Говерлі. Я це зробила!" – поділилася емоціями знаменитість.

Анна Саліванчук на вершині Говерли / © instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук розповідала про свої доходи. Знаменитість зізнавалась, з чого отримує заробіток, крім гри в театрі.