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Анна Саліванчук підкорила Говерлу та показала фото з вершини гори
Анна Саліванчук також зізналась, з якими складнощами зіштовхнулася. Для артистки цей підйом був не з легких.
Українська акторка Анна Саліванчук поділилася радісною новиною, що підкорила Говерлу.
Так, знаменитість наразі перебуває на заході України. Там також відпочиває її син у літньому таборі. Так от, Микита мав підійматися з іншими дітьми на Говерлу, а Анна Саліванчук вирішила до них приєднатися. Загалом, подорож тривала шість годин, групі довелося пройти вісім кілометрів.
"Вирішила приєднатися до табору свого сина та піднятися на Говерлу. Шість годин ми будемо йти. Говерла – найвища точка України, яка досягає висоти 2061 метра. Дорога триває шість годин, вісім кілометрів в обидва боки", - поділилася акторка.
Анна Саліванчук зізналась, що дітям легко дався підйом. Тим часом вона зіштовхнулася з певними труднощами. Зокрема, акторці було доволі тяжко підійматися. Тим не менш, знаменитість все ж таки підкорила Говерлу та показалася на вершині гори. Артистка говорить, що почувається неабияк щасливою, що змогла це зробити.
"Я на Говерлі. Я це зробила!" – поділилася емоціями знаменитість.
Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук розповідала про свої доходи. Знаменитість зізнавалась, з чого отримує заробіток, крім гри в театрі.