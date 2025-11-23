У команді Усика пояснили, чому він відмовився від титулу WBO

Олександр Усик / © Associated Press

Сергій Лапін, директор команди українського боксера Олександра Усика, розповів, чому той відмовився від титулу WBO і таким чином втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

За його словами, Усик вирішив дати шанс молодим боксерам поборотися за чемпіонський титул.

"Олександр вирішив відмовитися від пояса WBO, щоб дати шанс молодшим боксерам поборотися за чемпіонський титул… Подивимось, як ситуація розвиватиметься далі", – зазначив Лапін у коментарі Pro Boxing Fans.

Зазначимо, що новим володарем титулу WBO, від якого відмовився Усик, став Фабіо Вордлі. Британця, який у жовтні цього року переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона організації.

Наступний бій Усик повинен був провести саме з Вордлі. Українець ризикував втратити пояс WBO, якби відмовився його захищати, але вирішив добровільно його звільнити.

Усик уже вдруге втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті, відмовившись від одного з поясів. У червні минулого року він аналогічно звільнив титул IBF, який унаслідок цього перейшов до британця Даніеля Дюбуа.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Нагадаємо, раніше Лапін розповів, що Усик збирається повернутися на ринг у першій половині 2026 року.