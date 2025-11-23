В команде Усика объяснили, почему он отказался от титула WBO

Александр Усик / © Associated Press

Сергей Лапин, директор команды украинского боксера Александра Усика, рассказал, почему тот отказался от титула WBO и таким образом потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По его словам, Усик решил дать шанс молодым боксерам побороться за чемпионский титул.

"Александр решил отказаться от пояса WBO, чтобы дать шанс младшим боксерам побороться за чемпионский титул… Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше", – отметил Лапин в комментарии Pro Boxing Fans.

Новым обладателем титула WBO, от которого отказался Усик, стал Фабио Уордли. Британца, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона организации.

Следующий бой Усик должен был провести именно с Уордли. Украинец рисковал потерять пояс WBO, если бы отказался его защищать, но решил добровольно его освободить.

Усик уже второй раз потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, отказавшись от одного из поясов. В июне прошлого года он аналогично освободил титул IBF, который в результате перешел к британцу Даниелю Дюбуа.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Напомним, ранее Лапин рассказал, что Усик собирается вернуться на ринг в первой половине 2026 года.