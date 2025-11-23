ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
339
Время на прочтение
1 мин

В команде Усика объяснили, почему он отказался от титула WBO

Александр Усик добровольно освободил титул WBO, потеряв звание абсолютного чемпиона мира.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Александр Усик

Александр Усик / © Associated Press

Сергей Лапин, директор команды украинского боксера Александра Усика, рассказал, почему тот отказался от титула WBO и таким образом потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По его словам, Усик решил дать шанс молодым боксерам побороться за чемпионский титул.

"Александр решил отказаться от пояса WBO, чтобы дать шанс младшим боксерам побороться за чемпионский титул… Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше", – отметил Лапин в комментарии Pro Boxing Fans.

Новым обладателем титула WBO, от которого отказался Усик, стал Фабио Уордли. Британца, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона организации.

Следующий бой Усик должен был провести именно с Уордли. Украинец рисковал потерять пояс WBO, если бы отказался его защищать, но решил добровольно его освободить.

Усик уже второй раз потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, отказавшись от одного из поясов. В июне прошлого года он аналогично освободил титул IBF, который в результате перешел к британцу Даниелю Дюбуа.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Напомним, ранее Лапин рассказал, что Усик собирается вернуться на ринг в первой половине 2026 года.

Дата публикации
Количество просмотров
339
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie