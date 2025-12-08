Як кава впливає на сон: про один із нюансів ви точно не знали

Любителі кавових напоїв сплять менше

Щоденне вживання чотирьох і більше чашок кави вкорочує нічний сон, але одночасно робить його помітно глибшим.

Такого висновку дійшли дослідники з Цюріха, проаналізувавши дані майже півмільйона учасників та нічні полісомнографії 1702 осіб.

Щоб відокремити вплив кофеїну від супутніх чинників на кшталт стресу, втоми чи способу життя, вчені використовували менделівську рандомізацію — метод, у якому генетичні варіанти метаболізму кофеїну працюють як природний «експеримент». Результат виявився однозначним: любителі чотирьох та більше кавових напоїв сплять менше — в середньому на 11–13 хвилин, іноді до півгодини та більше.

Водночас електрична активність мозку показувала посилення дельта-хвиль — найповільніших і найглибших стадій сну, які зазвичай максимально «відновлюють» мозок. За словами авторів, організм, ймовірно, компенсує недосипання, роблячи глибокий сон інтенсивнішим.

Дослідники підкреслюють: це не означає, що кава корисна для сну. Швидше, мозок напрочуд гнучко пристосовується до постійної стимуляції — проте межі такої компенсації поки що невідомі. Надалі вчені планують вивчити, чи тривалий високий рівень споживання кофеїну може змінити структуру сну.

