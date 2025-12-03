Бюджет-2026 не фінальний: у Раді кажуть про можливе підвищення зарплат військовим

Зарплати військовим можуть зрости

Питання перегляду грошового забезпечення військовослужбовців залишається одним із пріоритетних для влади. Після ухвалення Держбюджету на 2026 рік у Верховній Раді наголошують на необхідності реформи системи оплати праці в армії, і з цим погоджуються як депутати, так і урядовці.

Про це заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі «Радіо Свобода».

Якою має бути «база» для військових

На думку віцеспікера, орієнтиром для встановлення мінімальної оплати праці військових, які не перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, має бути реальна ринкова зарплата в країні.

Спочатку політик озвучив цифри в межах 25–30 тисяч гривень, залежно від регіону. Однак згодом він уточнив, що справедливішою була б сума у 35–40 тисяч гривень.

Корнієнко переконаний, що таке підвищення мало б позитивний вплив на моральний стан бійців.

«Психологічно для людей легше з такою зарплатою», — зазначив він.

Перспективи підвищення та бюджет-2026

Щодо того, чи вдасться підняти виплати вже найближчим часом, Корнієнко зазначив, що у Раді налаштовані працювати над цим питанням, але очікують конкретних розрахунків від Кабінету Міністрів. Віцеспікер нагадав, що ухвалений бюджет на 2026 рік не є остаточним документом і може коригуватися протягом року, як це відбувалося і раніше.

Водночас головним викликом залишається пошук фінансового ресурсу.

«Якщо в нас є де взяти 50 мільярдів доларів чи євро з інших джерел — це буде непогано. Ми і так вже дуже багато піднімали податки і будемо піднімати ще», — додав Корнієнко.

Нагадаємо, у проєкті Держбюджету на 2026 рік передбачено збільшення мінімальної пенсії та зарплат для вчителів і медичних працівників. Уряд планує підвищення мінімальної зарплати в Україні також 2027-го та 2028 року. В підсумку мінімальна оплата праці має становити не менше 10 тисяч гривень.