"Полонез" із ядерним зарядом: Білорусь та РФ заявили про спільні розробки

Росія допомагає Білорусі створити ядерну версію ракетного комплексу Полонез / © Вікіпедія

Реклама

Білоруський оперативно-тактичний ракетний комплекс «Полонез» потенційно можуть оснастити ядерною бойовою частиною. Над відповідними розробками, за словами білоруської сторони, працюють російські фахівці.

Про це заявив голова комісії з національної безпеки Палати представників РБ Геннадій Лепешко в коментарі проросійському ресурсу Sputnik Беларусь, передає militarnyi.

За його словами, під час спільних навчань «Запад» сторони нібито вже відпрацьовували алгоритми застосування ядерного озброєння.

Реклама

Йдеться про авіаційні та ракетні платформи, які розглядаються як потенційні носії ядерних боєзарядів. Лепешко також підтвердив, що обговорюється можливість використання ядерної зброї безпосередньо з ракетного комплексу «Полонез».

«Полонез» є білоруською адаптацією китайського багатофункціонального ракетного комплексу GATSS, змонтованого на шасі МЗКТ-7930. Систему вперше продемонстрували у 2015 році, а вже у 2016-му її прийняли на озброєння. Комплекс здатний застосовувати ракети з дальністю до 300 кілометрів і оснащений інерціальною системою наведення з корекцією за GPS.

Раніше білоруське керівництво неодноразово робило гучні заяви щодо «Полонезів». У 2022 році Олександр Лукашенко відкрито погрожував ракетними ударами по Києву, а у 2023 році заявляв про перехід на російські технології у ракетобудуванні.

Окрім «Полонеза», на озброєнні білоруської армії з 2023 року перебувають і російські ОТРК «Искандер-М» та «Искандер-К«. Для цих комплексів у Росії вже існують ядерні бойові частини потужністю до 50 кілотонн, що, ймовірно, і мається на увазі у заявах про відпрацювання ядерних сценаріїв під час навчань.

Реклама

Таким чином, співпраця Мінська і Москви у сфері ракетних та ядерних технологій продовжує поглиблюватися, викликаючи занепокоєння у країнах регіону та Європі загалом.