Масовані атаки на Київ: військовий пояснив ключову проблему оборони

ППО України / © Getty Images

Реклама

Росіяни продовжують тероризувати столицю України, застосовуючи комбіновані удари. Основна мета ворога — завдати максимальних руйнувань цивільній інфраструктурі та виснажити українську систему протиповітряної оборони.

Про це розповів боєць окремої президентської бригади на позивний «Пудж» для «Фокус».

Найбільшу небезпеку для Києва становлять балістичні ракети, зокрема гіперзвукові «Кинджали». Стрілець-зенітник наголошує, що головна проблема полягає у колосальній швидкості та висоті польоту таких цілей.

Реклама

За словами військового, коли балістична ракета заходить на ціль, її швидкість може сягати 14 тисяч кілометрів на годину.

«Найстрашніше, коли вони починають падати», — ділиться досвідом Денис «Пудж».

Короткий час на реагування робить ці ракети критично небезпечними для мирних кварталів.

Окрім масованого використання дронів-камікадзе типу «Шахед», Росія почала активніше застосовувати технологічні новинки. Зокрема, крилаті ракети тепер часто обладнані тепловими пастками.

Реклама

Ці засоби створені для того, щоб відволікати ракети українських комплексів ППО. Пастки імітують тепловий слід двигуна, змушуючи зенітну ракету вибухати на безпечній відстані від російського снаряда.

Військовий зауважує, що попри ці складнощі, сучасні системи захисту все одно демонструють високу ефективність, хоча перехоплення стає дедалі технологічнішим викликом.

Для атак на Київ ворог зазвичай використовує «Шахеди» у поєднанні з крилатими ракетами. БпЛА мають на меті виявити позиції ППО та виснажити боєкомплект, після чого росіяни запускають дорожче ракетне озброєння.

Боєць підкреслює, що готовність зенітних підрозділів є цілодобовою, адже загроза балістики вимагає миттєвого ухвалення рішень.

Реклама

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив, що крилата ракета «Орешник» буде введена на бойове чергування армії РФ до кінця року.

Він також відзначив успішні випробування інших систем, зокрема «Буревісника» та «Посейдона», і заявив, що ці комплекси вже готові до служби та будуть далі вдосконалюватися.