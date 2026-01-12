- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 58
- Час на прочитання
- 1 хв
Президент Аргентини заявив про готовність відвідати Україну
Він назвав таку поїздку жестом підтримки українського лідера Володимира Зеленського.
Аргентинський президент Хав’єр Мілей заявив, що готовий приїхати до України, аби особисто висловити підтримку президентові Володимиру Зеленському.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNN, відповідаючи на запитання щодо можливого візиту до Києва, інформує Clash Report.
«Я із задоволенням відвідав би Україну, щоб підтримати президента Зеленського», — наголосив Мілей.
Він також зазначив, що між ним та главою української держави склалися теплі особисті взаємини.
«Я захоплююся Зеленським і маю до нього особливу прихильність», — додав президент Аргентини.
Раніше повідомлялося, що в Аргентині розвідка викрила діяльність російської шпигунської мережі, яка діяла на підтримку інтересів Москви та намагалася впливати на громадську думку в країні.
Ми раніше інформували, що глава України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм.