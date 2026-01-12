Президент Аргентини заявив про готовність відвідати Україну

Хав’єр Мілей / © Associated Press

Аргентинський президент Хав’єр Мілей заявив, що готовий приїхати до України, аби особисто висловити підтримку президентові Володимиру Зеленському.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNN, відповідаючи на запитання щодо можливого візиту до Києва, інформує Clash Report.

«Я із задоволенням відвідав би Україну, щоб підтримати президента Зеленського», — наголосив Мілей.

Він також зазначив, що між ним та главою української держави склалися теплі особисті взаємини.

«Я захоплююся Зеленським і маю до нього особливу прихильність», — додав президент Аргентини.

Раніше повідомлялося, що в Аргентині розвідка викрила діяльність російської шпигунської мережі, яка діяла на підтримку інтересів Москви та намагалася впливати на громадську думку в країні.

Ми раніше інформували, що глава України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм.