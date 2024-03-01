Аргентина віддала Україні гелікоптери, які отримала від РФ – Financial Times

Видання зазначає, що новий президент Аргентини віддає перевагу союзам з "країнами, які захищають свободу".

Президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери Мі-171Е, які раніше його державі передала Росія.

Про це повідомляє Financial Times.

У публікації зазначається, що "Мілей віддає перевагу союзам з "країнами, які захищають свободу", включно зі США, Ізраїлем, який він відвідав на початку цього місяця, і Україну, якій він передав два військові вертольоти російського виробництва".

Аргентинський лідер заявив, що планує 2024 року провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України. Це різко контрастує з поведінкою лідерів інших латиноамериканських країн, як-от президент Бразилії Лула да Сілва та президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.

До слова, після візиту до Аргентини в середині лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що Мілей "підтримує Україну і виступає проти політики Путіна".

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