Аргентина отдала Украине вертолеты, которые получила от РФ — Financial Times

Президент Аргентины Хавьер Милей передал Украине два вертолета Ми-171Е, которые ранее его государству передала Россия.

Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что "Милей предпочитает союзы со "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства".

Аргентинский лидер заявил, что планирует в 2024 году провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины. Это резко контрастирует с поведением лидеров других латиноамериканских стран, таких как президент Бразилии Лула да Силва и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

К слову, после визита в Аргентину в середине февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Милей "поддерживает Украину и выступает против политики Путина".

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