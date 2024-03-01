Шольц шокировал: боится, что Украина ударит ракетами по Кремлю

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал истинную причину того, почему его правительство не хочет передавать Украине дальнобойное оружие. Речь идет о немецких ракетах Taurus с дальностью до 500 км. Почему на третьем году полномасштабного вторжения РФ в Европе до сих пор так боятся "расстраивать" Кремль, правда ли, что немцы больше не верят в НАТО и когда Украина все же получит дальнобойные ракеты от партнеров?

Смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.ua.

Европейцы боятся "беспокоить" Путина?!

С 24 февраля 2022 года уже прошло два долгих года, а европейские партнеры Украины, оказывается, до сих пор очень боятся Россию. Кремль годами запугивает весь мир и даже рисовал так называемые "красные линии". Сначала обещали применить ядерное оружие, если Украина ударит по Крымскому мосту, а затем – и по Москве. Когда ребята Малюка взорвали путинскую скрепу, а затем и побомбили беспилотниками Москву, в Кремле мгновенно умолкли и больше не угрожали.

Но европейцы, похоже, ничего так и не поняли. 1 марта 2024 года это печальное предположение подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. Украина давно нуждается в дальнобойных ракетах, которые могли бы бить по объектам во вражеском тылу. Первыми на помощь Украине в этом вопросе пришли британцы и французы, передав ВСУ ракеты Storm Shadow и Scalp-EG. Впоследствии Украина получила и американские АТАCМS. Не хватает только немецких Taurus – их у ФРГ много и они дальнобойнее всех аналогов. Но Шольц боится передавать их.

"Крылатая ракета с дальностью полета 500 километров – это оружие, которое при неправильном использовании может достичь конкретной цели где-то в Москве", – заявил Шольц, которого цитирует издание Tagesschau.

Он добавил, что Британия и Франция, уже передавшие Украине ракеты с большой дальностью, "позаботились о том, чтобы знать, что и где приземляется". По словам Шольца, для развертывания в Украине таких ракет будет обязательным участие Германии и "об этом не может быть и речи".

Кроме этого, Шольца очень "раздражает" тот факт, что все обсуждают передачу Украине ракет Taurus и якобы забывают, что Берлин помогает Киеву больше всего по сравнению с другими.

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Почему колеблется Шольц?

Что касается помощи, он безусловно прав, потому что Германия – вторая по уровню поддержки для Украины после США. Однако Шольц точно должен знать, что любая помощь, прежде всего, должна поступать, когда она нужна больше всего. Так было с британскими и французскими ракетами. Они позволили Украине регулярно бить по Черноморскому флоту РФ и уже точно внесли свою лепту в будущее освобождение Крыма. Если же помогаешь не вовремя, то рискуешь получить критику. Не зря большинство украинцев до сих пор помнят те 5000 шлемов, которые немцы, словно хороня Украину, передали перед началом полномасштабки.

Немецкая ракета Taurus / Фото: Associated Press

Немцы поддержали Шольца?

Но в Германии решение Шольца было поддержано. И это еще не все. Известный немецкий журналист и ведущий телеканала АRD Майкл Прайс подробно объяснил позицию немцев. Оказывается, немцы не просто напуганы Москвой, а боятся остаться один на один с Кремлем в случае войны! "А как же НАТО?" – спросите вы. Немцы больше не рассчитывают на Североатлантический союз.

"Если посмотреть на карту Украины и поехать в Черниговскую область на севере, то можно увидеть: 500 км – и вы в Москве. Все военные эксперты говорят, что это оружие очень точное и мощное. Так что если скажут, что цель – это Кремль, то она поразит и Кремль! Поэтому и возникает вопрос: можно ли выпустить из рук такое оружие? Канцлер говорит: нет, нельзя! Если Taurus действительно будут восприняты Россией как эскалация и приведут к агрессии против Германии, то в отличие от Лондона или Парижа, мы не сможем дать сдерживающий ответ, поскольку не является ядерным государством. Тогда мы обратились бы к Лондону, Парижу или Вашингтону: теперь это ваша миссия. Но как это гарантировать? Поэтому я могу понять переживания и осторожность [канцлера]", – высказался немецкий телеведущий Майкл Прайс.

Это удар по НАТО!

Слова Шольца и позиция немецкого правительства по поводу передачи Украине ракет буквально бьют по единству НАТО и явно играют на руку Кремлю. Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко объяснил, как страх европейцев подыгрывает Москве:

"Убежден, что и позиция Шольца по "Taurus", и эта ее манипулятивная интерпретация в медиа (по Москве нельзя, а по Калуге можно?) играют на руку россиянам.

Выводы, которые сделают рашисты:

Германия боится россию.

Германия не уверена, что за нее вступятся союзники, то есть не уверена в действенности 5-й статьи Устава НАТО, краеугольного камня всей структуры.

НАТО в действительности – декларативный Альянс, в котором, несмотря на наличие ядерного оружия, никто воевать друг за друга не собирается.

Так что можно дальше воевать с Украиной и планировать агрессию против "жирных, разнеженных фраеров" из Европы".

Свое видение ситуации изложил и народный депутат Украины Егор Чернев. Говорит, возможно, у Шольца есть какие-то личные договоренности с Кремлем:

"Шольц придумал новую отговорку, чтобы не давать нам Таурусы. Якобы ими мы можем ударить по Москве. И ничего, что много стран уже давно передали нам оружие, которым можно бить по территории россии, и мы ни разу не нарушили условия. Очевидно, по логике Шольца, мы просто притаились, чтобы выманить у него ракеты, и уже потом ударить. А там хоть трава не расти. Может быть, он действительно настолько запуган, или у него есть какие-то непубличные договоренности с кремлем именно относительно ракет, но объяснить такое упрямство трудно. В общем Шольц очень нам помогает, и огромная ему за это благодарность. Но мог бы придумать по поводу Таурусов что-то более правдоподобное".

Заявление Макрона об отправке войск в Украину и отношения с Шольцом

Неожиданно смелые заявления стал делать официальный Париж. 29 февраля президент Франции Эммануэль Макрон расставил все точки над "і" и еще раз подтвердил – Париж серьезно рассматривает отправку войск в Украину и готов обсуждать это с союзниками! Несмотря на то, что слова Макрона вызвали большой резонанс и мгновенную реакцию нескольких лидеров стран НАТО, он от них не отказывается:

"Это достаточно серьезные вопросы. Каждое слово, которое я говорю по этому вопросу, взвешенное, продуманное и взвешенное".

Не зря в медиа появились слухи, что Макрон и Шольц откровенно конфликтуют! По информации Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сильно расходятся во мнениях по военной помощи Украине. Шольц недоволен Макроном, что тот позволяет себе агрессивную риторику, но мало помогает Украине. Французы же шепотом критикуют немцев за трусость.

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц / Фото: Getty Images

Как пишет Bloomberg, разногласия подчеркивают давние трудности обоих лидеров в совместной работе, их разные стили в политике, а также то, во что эта напряженность может вылиться, и поставить под угрозу ход войны. По словам одного французского чиновника, Макрон видит в Шольце лидера без смелости и амбиций, который не может мыслить дальше краткосрочного периода.

Близкие помощники канцлера также признают, что они с Макроном не ладят. В Берлине Макрона воспринимают как монархического деятеля, лучше умеющего издавать грандиозные видения, чем реализовывать их.

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Комментарии Макрона по поводу вероятной отправки в Украину сухопутных войск вызвали негативную реакцию многих союзников и внимание Путина. Несмотря на это, их приветствовали в некоторых странах, граничащих с Россией.

Несмотря на то, что лидеры США, Польши и тот же Шольц заявили, что ни за что не направят своих военных в Украину, призыв Макрона имел неплохой эффект.

В НАТО готовы прислать в Украину военных?!

Если что, рассмотреть этот вариант не против в Латвии и даже Нидерландах. И это все на фоне того, что Путин пообещал "трагические последствия" странам, которые направят своих солдат на помощь Киеву. Именно такого напора и уверенности все и ожидают от союзников, не правда ли?

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