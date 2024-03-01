Макрон и Шольц не ладят между собой: что стало причиной

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц не ладят между собой. Конфликт между двумя президентами может вредить Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается, Эммануэль Макрон на парижском саммите лидеров европейских государств призвал партнеров увеличить помощь Украины. Однако идея размещения западных войск в Украине противоречит желаниям Шольца.

По мнению журналистов изданием, выступление Макрона показало неприязнь к Шольцу, особенно, когда он сказал о союзниках, которые предлагали Украине только "шлемы и спальные мешки", очевидно, имея в виду Германию.

Один из французских чиновников считает, что Макрон видит Шольца как лидера без смелости и амбиций, который не может мыслить дальше краткосрочного периода. Между лидерами двух государств отсутствует химия с первого дня.

В то же время и близкие помощники канцлера Германии признают, что лидеры не готовятся. В Берлине Макрона воспринимают как монархического деятеля, лучше умеющего издавать грандиозные видения, чем реализовывать их. И этот конфликт между ними происходит в сложный для Украины период.

Представитель немецкого правительства сказал изданию, что разногласия возникли не между Макроном и Шольцом, а между президентом Франции и большей группой, считавшей его комментарии некорректными.

"Несмотря на это, и несмотря на то, что Шольц и Макрон очень разные, они хорошо ладят и доверяют друг другу", — сказал спикер.

Однако в Елисейском дворце не ответили на запрос Bloomberg.

Напомним, что страны Европы не собираются отправлять в Украину своих военных. Большинство из них считают эту идею неприемлемой.

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