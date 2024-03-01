Макрон та Шольц не ладнають між собою: що стало причиною

Еммануель Макрон та Олаф Шольц не ладнають між собою. Конфлікт між двома президентами може шкодити Україні.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, Еммануель Макрон на паризькому саміті лідерів європейських держав закликав партнерів збільшити допомогу України. Проте ідея щодо розміщення західних військ в Україні суперечить бажанням Шольца.

На думку журналістів виданням, виступ Макрона показав неприязнь до Шольца, особливо, коли він сказав про союзників, які пропонували Україні лише "шоломи та спальні мішки", очевидно, маючи на увазі Німеччину.

Один з французьких чиновників вважає, що Макрон бачить Шольца як лідера без сміливості та амбіцій, який не може мислити далі короткострокового періоду. Між лідерами двох держав "відсутня хімія" з першого дня.

Водночас і близькі помічники канцлера Німеччини визнають, що лідери не ладнають. У Берліні Макрона сприймають як монархічного діяча, який краще вміє видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх. І цей конфлікт між ними відбувається у складний для України період.

Речник німецького уряду сказав виданню, що розбіжності виникли не між Макроном і Шольцом, а між президентом Франції та більшою групою, яка вважала його коментарі некоректними.

"Незважаючи на це, і незважаючи на те, що Шольц і Макрон дуже різні, вони добре ладнають і довіряють один одному", - сказав речник.

Проте в Єлисейському палаці не відповіли на запит Bloomberg.

Нагадаємо, що країни Європи не збираються відправляти до України своїх військових. Більшість з них вважають цю ідею неприйнятною.

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