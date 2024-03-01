Шольц шокував: боїться, що Україна вдарить ракетами по Кремлю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав справжню причину того, чому його уряд не хоче передавати Україні далекобійну зброю. Йдеться про німецькі ракети Taurus з дальністю до 500 км. Чому на третьому році повномасштабного вторгнення РФ у Європі досі так бояться "засмучувати" Кремль, чи правда, що німці більше не вірять у НАТО, та коли Україна таки отримає далекобійні ракети від партнерів?

Дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.ua.

Європейці бояться "турбувати" Путіна?!

Від 24 лютого 2022 року уже минуло два довгих роки, а європейські партнери України, виявляється, досі дуже бояться Росію. Кремль роками залякує увесь світ і навіть малював так звані "червоні лінії". Спочатку обіцяли застосувати ядерну зброю, якщо Україна вдарить по Кримському мосту, а потім – і по Москві. Коли ж хлопці Малюка підірвали путінську скрєпу, а потім і побомбили безпілотниками Москву, в Кремлі вмить замовкли і більше не погрожували.

Але європейці, схоже, нічого так і не зрозуміли. 1 березня 2024 року це сумне припущення підтвердив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Україна давно потребує далекобійних ракет, які б могли бити по об’єктах у ворожому тилу. Першими на допомогу Україні в цьому питанні прийшли британці та французи, передавши ЗСУ ракети Storm Shadow та Scalp-EG. Згодом Україна отримала і американські АТАCМS. Не вистачає лише німецьких Taurus – їх у ФРН багато і вони далекобійніші за всі аналоги. Але Шольц боїться їх передавати.

"Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів – це зброя, яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі десь у Москві", – заявив Шольц, якого цитує видання Tagesschau.

Він додав, що Британія та Франція, які вже передали Україні ракети з великою дальністю, "подбали про те, щоб знати, що і де приземляється". За словами Шольца, для розгортання в Україні таких ракет буде обов'язковою участь Німеччини і "про це не може бути й мови".

Крім цього, Шольца дуже "дратує" той факт, що всі обговорюють передавання Україні ракет Taurus і нібито забувають, що Берлін допомагає Києву чи не найбільше у порівнянні з іншими.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ШОЛЬЦ БОЇТЬСЯ, ЩО УКРАЇНА ВДАРИТЬ РАКЕТАМИ ПО КРЕМЛЮ! Сенсаційна заява!

Чому вагається Шольц?

Щодо допомоги він безумовно має рацію, бо Німеччина – друга за рівнем підтримки для України після США. Проте Шольц точно має знати, що будь-яка допомога, перш за все, має надходити тоді, коли вона найпотрібніша. Так було з британськими та французькими ракетами. Вони дозволили Україні регулярно бити по Чорноморському флоту РФ та вже точно внесли свою лепту у майбутнє звільнення Криму. Якщо ж допомагаєш невчасно, то ризикуєш отримати критику. Не дарма більшість українців досі пам’ятає ті 5000 шоломів, які німці, ніби хоронячи Україну, передали перед початком повномасштабки.

Німецька ракета Taurus / Фото: Associated Press

Німці підтримали Шольца?

Але у Німеччині рішення Шольца підтримали. І це ще не все. Відомий німецький журналіст і ведучий телеканалу АRD Майкл Прайс детально пояснив позицію німців. Виявляється, німці не просто налякані Москвою, а бояться лишитися сам на сам з Кремлем у разі війни! "А як же НАТО?" – запитаєте ви. Німці більше не розраховують на Альянс.

"Якщо подивитися на мапу України та поїхати до Чернігівської області на півночі, то можна побачити: 500 км – і ви у Москві. Усі військові експерти кажуть, що ця зброя дуже точна та потужна. Тож якщо скажуть, що ціль – це Кремль, то вона уразить і Кремль! Тому й постає запитання: чи можна випустити з рук таку зброю? Канцлер каже: ні, не можна! Якщо не випускати її з рук і відрядити разом з нею солдатів, доведеться ухвалити рішення про це в парламенті, і тоді ви, очевидно, опинитеся в стані війни. Якщо Taurus справді будуть сприйняті Росією як ескалація і призведуть до агресії проти Німеччини, то на відміну від Лондона чи Парижа, ми не зможемо дати стримувальну відповідь, оскільки не є ядерною державою. Тоді ми звернулися б до Лондона, Парижа чи Вашингтона: тепер це ваша місія. Але як це гарантувати? Тому я можу зрозуміти переживання та обережність [канцлера]", – висловився німецький телеведучий Майкл Прайс.

Це удар по НАТО!

Слова Шольца та позиція німецького уряду щодо передавання Україні ракет буквально б’ють по єдності НАТО і явно грають на руку Кремлю. Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко пояснив, як страх європейців підіграє Москві:

"Переконаний, що і позиція Шольца по "Taurus", і оця її маніпулятивна інтерпретація в медіа (по Москві не можна, а по Калузі можна?) грають на руку росіянам.

Висновки, які зроблять рашисти:

Німеччина боїться росії.

Німеччина не впевнена, що за неї вступляться союзники, тобто, не впевнена в дієвості 5-ої статті Статуту НАТО, наріжного каменю усієї структури.

НАТО в реальності – декларативний Альянс, в якому, попри наявність ядерної зброї, ніхто воювати один за одного не збирається.

Тож, можна далі воювати з Україною і планувати агресію проти "жирних, розніжених фраєрів" з Європи".

Своє бачення ситуації виклав і народний депутат Україна Єгор Чернєв. Каже, можливо, Шольц має якісь особисті домовленості з Кремлем:

"Шольц вигадав нову відмовку, щоб не давати нам Тауруси. Нібито ними ми можемо вдарити по Москві. І нічого, що багато країн вже давно передали нам зброю, якою можна бити по території росії, і ми жодного разу не порушили умови. Вочевидь, за логікою Шольца, ми просто причаїлися, щоб виманити в нього ракети, і вже потім вдарити. А там хоч трава не рости. Можливо, він дійсно настільки заляканий, або в нього є якісь непублічні домовленості з кремлем саме щодо ракет, але пояснити таку впертість важко. Загалом Шольц дуже нам допомагає, і величезна йому за це подяка. Але міг би вигадати щодо Таурусів щось більш правдоподібне".

Заява Макрона про відправлення військ до України та відносини з Шольцом

Неочікувано сміливі заяви почав робити офіційний Париж. 29 лютого президент Франції Еммануель Макрон розставив усі крапки над "і" та вкотре підтвердив – Париж серйозно розглядає відправлення військ до України і готовий обговорювати це із союзниками! Попри те, що слова Макрона викликали неабиякий резонанс і миттєву реакцію кільканадцяти лідерів країн НАТО, він від них не відмовляється:

"Це досить серйозні питання. Кожне слово, яке я говорю з цього питання, є зваженим, продуманим і виваженим".

Не дарма у медіа з'явились чутки, що Макрон і Шольц відверто конфліктують! За інформацією Bloomberg, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц сильно розходяться в думках щодо військової допомоги Україні. Шольц невдоволений Макроном, що той дозволяє собі агресивну риторику, але сам замало допомагає Україні. Французи ж пошепки критикують німців за боягузтво.

Еммануель Макрон та Олаф Шольц / Фото: Getty Images

Як пише Bloomberg, розбіжності підкреслюють давні труднощі обох лідерів у спільній роботі, їхні різні стилі у політиці, а також те, у що ця напруженість може вилитися, і поставити під загрозу хід війни. За словами одного французького чиновника, Макрон бачить у Шольці лідера без сміливості та амбіцій, який не може мислити далі короткострокового періоду.

Близькі помічники канцлера також визнають, що вони з Макроном не ладнають. У Берліні Макрона сприймають як монархічного діяча, який краще вміє видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх.

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Коментарі Макрона щодо ймовірного відправлення до України сухопутних військ викликали негативну реакцію багатьох союзників і увагу Путіна. Незважаючи на це, їх вітали в деяких країнах, що межують з Росією.

Попри те, що лідери США, Польщі та той самий Шольц заявили, що нізащо не скерують своїх військових до України, заклик Макрона мав непоганий ефект.

У НАТО готові надіслати до України військових?!

Якщо що, розглянути цей варіант не проти в Латвії та навіть у Нідерландах. І це все на тлі того, що Путін пообіцяв "трагічні наслідки" країнам, які скерують своїх вояків на допомогу Києву. Саме такого натиску та впевненості всі і очікують від союзників, чи не правда?

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