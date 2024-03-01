Польська поліція заблокувала українських водіїв на кордоні – що відомо

На кордоні Польщі та України, на ККП "Краківець-Корчова" 1 березня загострилась ситуація після того, як польські далекобійники приєднання до протестів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами українських водіїв, в п'ятницю вранці, 1 березня, поліція повідомила про зменшення кількості машин, які щогодини можуть проходити кордон. 29 лютого через кордон проходило до 26 вантажівок, до 1 березня протестувальники встановили ліміт в одну машину на годину.

"Українські водії попрямували на переговори з протестувальниками. Натомість польська поліція та спецпризначенці оточили українських водіїв, розбивши їх на кілька груп. За словами українських водіїв, польська поліція не дозволила їм підійти до польських протестувальників, оточила їх та навіть не дозволяє повернутись до своїх машин та кемпінгів", - пише видання.

Блокування тривало протягом щонайменше двох годин. Станом на зараз поліція зняла блокування та дозволила водіям повернутися до машин. Однак швидкість пропуску машин через кордон не збільшилася.

У посольстві України в Польщі заявили, що вони знають про цю ситуацію та тримають постійний діалог з польською поліцією.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск днями заявив, що Польща та Україна можуть тимчасово закрити кордон.

Він також повідомив, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури, аби постачати озброєння і гуманітарну допомогу, щоб прибрати перешкоди на кордоні.

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