Taurus для України: Світан назвав, від чого залежить постачання цих ракет

Експерт переконаний, що позитивне рішення німців щодо цих далекобійних ракет не втягне їх ще більше у війну в Україні.

Німеччина може передати Україні свої далекобійні ракети Taurus після того, як США ухвалять рішення передати ракети ATACMS із дальністю 300 км.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, повідомляє "24 Канал".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув ідею передавання Україні ракет Taurus, щоб Берлін не був втягнутий у війну. Однак, за словами Світана, Німеччина так чи інакше уже бере участь у бойових діях, хоча і в непрямий спосіб.

Також читайте У Білому домі зробили натяк щодо далекобійних ракет для України

Так, Німеччина передала Україні танки Leopard, бойові машини Marder, ракети IRIS-T, радіолокаційні станції COBRA, гранатомети, боєприпаси та іншу зброю. У листопаді 2023 року ФРН подвоїла видатки на військову допомогу, збільшивши їх до 8 млрд євро.

"Тут немає чого боятися. Шольц, найімовірніше, прикриває свою неготовність ухвалити рішення по Taurus деякими відмазками", – висловився військовий експерт.

Читайте провідні новини дня:

На його думку, передавання Україні Taurus дальністю понад 500 км напряму пов'язане із передаванням ATACMS дальністю близько 300 км. Як припустив Світан, щойно США ухвалять рішення про постачання цих ракет, Німеччина одразу підхопить тенденцію та передасть своє ракетне озброєння.

Зауважимо, така ж ситуація була й з передаванням танків Leopard: щойно США офіційно оголосили, що передадуть Україні танки Abrams, Німеччина погодила постачання своїх танків.

Нагадаємо, 22 лютого Бундестаг Німеччини ухвалив рекомендацію уряду надати Україні важкі озброєння дальньої дії, зокрема ракети Taurus.

У федеральному уряді Німеччині повідомили, що Шольц виступить із заявою щодо можливого передавання Україні ракет Taurus у "належний час" та за "відповідної можливості".

Читайте також: