В Італії під час розкопок виявили печеру містичного циклопа

Італійські, французькі та британські вчені виявили в печері Пертоза сотні пальових стрічок, вбитих вертикально в землю: насамперед, це вказівка ​​на пальові житла, які, на думку дослідників, є залишками села бронзової епохи. Але що робить цю знахідку неймовірною, так це вказівка на місце проживання циклопа.

Про це пише видання morgenpost.de

Міжнародна дослідницька група виявила печеру, яку можна вважати місцем перебування циклопа Поліфема.

"Спальні будинки датуються бронзовою добою, періодом, який нагадує шляхи вздовж Середземного моря, моряків і місця, які відвідав Одіссей під час своєї подорожі Середземним морем", — повідомляє Рафаелла Бонаудо, керівниця відділу охорони пам’яток у Салерно.

Згідно з легендою, у печері цій жив велетенського зросту циклоп Поліфем, син Посейдона і німфи Фоози. Відлюдний, лютий, Поліфем не був схожий з людиною. Своїм виглядом і зростом, скоріше, походив на лісисту вершину гори.

Раніше стало відомо, що в Польщі археологи розкопали могилу 400-річної дитини-"вампіра".

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