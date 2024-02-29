У середу, 28 лютого, на 77-му році життя помер найкращий бомбардир в історії львівських "Карпат" Володимир Данилюк.

Про це повідомив представник пресслужби "зелено-білих" Юрій Назаркевич на своїй сторінці у Facebook.

"Не стало Володимира Данилюка… Сьогодні ввечері, 28 лютого, на 77-му році життя, після важкої хвороби не стало найкращого бомбардира в історії "Карпат", легенди львівського клубу Володимира Данилюка...

У складі "Карпат" у різних турнірах Володимир Данилюк у 1966-1978 роках провів 322 матчі, забивши 94 голи. Володар Кубка СРСР-1969, Заслужений тренер України (1990), Володимир Олександрович понад 40 років передавав свій невичерпний досвід молодим гравцям з ЛУФК – Академії футболу "Карпати".

А поза футбольним полем завжди був скромною, чуйною і доброю людиною. Висловлюємо щирі співчуття близьким та друзям покійного. Вічная пам'ять…", – йдеться в дописі.

Данилюк виступав за львівську команду від 1966-го до 1978 року. За цей час відіграв 322 матчі за "Карпати", в яких забив рекордні для клубу 94 голи. Разом з "левами" Данилюк 1969 року став володарем Кубка СРСР.

Раніше повідомлялося, що помер видатний німецький футболіст та автор переможного гола у фіналі чемпіонату світу-1990.

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