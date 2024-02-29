В среду, 28 февраля, на 77-м году жизни умер лучший бомбардир в истории львовских "Карпат" Владимир Данилюк.

Об этом сообщил представитель пресс-службы "зелено-белых" Юрий Назаркевич на своей странице в Facebook.

"Не стало Владимира Данилюка… Сегодня вечером, 28 февраля, на 77-м году жизни, после тяжелой болезни не стало лучшего бомбардира в истории "Карпат", легенды львовского клуба Владимира Данилюка...

В составе "Карпат" в разных турнирах Владимир Данилюк в 1966-1978 годах провел 322 матча, забив 94 гола. Обладатель Кубка СССР-1969, Заслуженный тренер Украины (1990), Владимир Александрович больше 40 лет передавал свой неисчерпаемый опыт молодым игрокам из ЛУФК – Академии футбола "Карпаты".

А вне футбольного поля всегда был скромным, отзывчивым и добрым человеком. Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям покойного. Вечная память…", – говорится в сообщении.

Данилюк выступал за львовскую команду с 1966-го по 1978 год. За это время отыграл 322 матча за "Карпаты", в которых забил рекордные для клуба 94 гола. Вместе с "львами" Данилюк в 1969 году стал обладателем Кубка СССР.

Ранее сообщалось, что умер выдающийся немецкий футболист и автор победного гола в финале чемпионата мира-1990.

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