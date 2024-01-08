Умер чемпион мира по футболу Франц Бекенбауэр

В возрасте 78 лет скончался немецкий футболист, чемпион мира по футболу Франц Бекенбауэр.

Об этом сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Как отмечается, известный футболист ушел из жизни 7 января, однако официально о смерти стало известно только в понедельник.

"С глубокой грустью мы сообщаем вам, что мой муж и наш отец Франц Бекенбауэр мирно ушел из жизни вчера, в воскресенье, в окружении своей семьи. Мы просим вас почтить его память в тишине и молчании. И просим вас удержаться от любых вопросов", – говорится в сообщении семьи футболиста, пишет Bild.

Напомним, что скончался бывший игрок сборной Украины Богдан Шершун.

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