Помер чемпіон світу з футболу Франц Бекенбауер

У віці 78 років помер німецький футболіст, чемпіон світу з футболу Франц Бекенбауер.

Про це повідомила пресслужба Німецького футбольного союзу.

Як зазначається, відомий футболіст пішов із життя 7 січня, проте офіційно про смерть стало відомо лише в понеділок.

"З глибоким сумом ми повідомляємо вам, що мій чоловік і наш батько Франц Бекенбауер мирно пішов з життя вчора, в неділю, в оточенні своєї сім'ї. Ми просимо вас вшанувати його пам'ять в тиші і мовчанні. І просимо вас утриматися від будь-яких запитань", - йдеться в повідомленні сім'ї футболіста, пише Bild.

Нагадаємо, що помер колишній гравець збірної України Богдан Шершун.

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