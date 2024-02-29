Taurus для Украины: Свитан назвал, от чего зависит поставки этих ракет

Эксперт убежден, что положительное решение немцев по поводу этих дальнобойных ракет не втянет их еще больше в войну в Украине.

Германия может передать Украине свои дальнобойные ракеты Taurus после того, как США примут решение передать ракеты ATACMS с дальностью 300 км.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, сообщает "24 Канал".

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею передачи Украине ракет Taurus, чтобы Берлин не был вовлечен в войну. Однако, по словам Свитана, Германия так или иначе уже участвует в боевых действиях, хотя и косвенно.

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Германия передала Украине танки Leopard, боевые машины Marder, ракеты IRIS-T, радиолокационные станции COBRA, гранатометы, боеприпасы и другое оружие. В ноябре 2023 года ФРГ удвоила расходы на военную помощь, увеличив их до 8 млрд евро.

"Здесь нечего бояться. Шольц, вероятнее всего, прикрывает свою неготовность принять решение по Taurus некоторыми отмазками", – высказался военный эксперт.

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По его мнению, передача Украине Taurus дальностью более 500 км напрямую связана с передачей ATACMS дальностью около 300 км. Как предположил Свитан, как только США примут решение о поставках этих ракет, Германия сразу подхватит тенденцию и передаст свое ракетное вооружение.

Заметим, такая же ситуация была и с передачей танков Leopard: как только США официально объявили, что передадут Украине танки Abrams, Германия согласовала поставки своих танков.

Напомним, 22 февраля Бундестаг Германии принял рекомендацию правительства предоставить Украине тяжелые вооружения дальнего действия, в том числе ракеты Taurus.

В федеральном правительстве Германии сообщили, что Шольц выступит с заявлением о возможной передаче Украине ракет Taurus в "положенное время" и при "соответствующей возможности".

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