- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 12 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: не варто починати нові справи, якщо не закінчено ті, до роботи над якими приступили раніше.
Символ дня: Цербер.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: коричневий, каштановий, шоколадний.
Щасливі камені дня: раухтопаз, чорний нефрит.
За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, тому необхідно відразу ж звернутися до лікаря.
Харчування дня: харчуватися потрібно помірно, відмовившись від алкоголю, кави і сигарет.
Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.
Магія і містика дня: можна - зрозуміло, за допомогою професійного астролога - переписувати свою астральну програму.
Сни дня: сни нинішньої ночі оманливі, не варто їм вірити.
Табу дня: не можна вступати з ким-небудь у конфронтацію, навіть якщо боротися уявити за праву справу.
Цитата дня: "Робіть маленьку справу, але опановуйте її досконало і ставтеся до неї як до справи великої" (Андре Моруа).
Читайте також: