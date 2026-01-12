Астрологічний прогноз на 12 січня

Цербер / © Getty Images

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто починати нові справи, якщо не закінчено ті, до роботи над якими приступили раніше.

Символ дня: Цербер.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: коричневий, каштановий, шоколадний.

Щасливі камені дня: раухтопаз, чорний нефрит.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, тому необхідно відразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: харчуватися потрібно помірно, відмовившись від алкоголю, кави і сигарет.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Реклама

Магія і містика дня: можна - зрозуміло, за допомогою професійного астролога - переписувати свою астральну програму.

Сни дня: сни нинішньої ночі оманливі, не варто їм вірити.

Табу дня: не можна вступати з ким-небудь у конфронтацію, навіть якщо боротися уявити за праву справу.

Цитата дня: "Робіть маленьку справу, але опановуйте її досконало і ставтеся до неї як до справи великої" (Андре Моруа).

Реклама

Читайте також: