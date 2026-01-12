Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна демонструвати свої почуття

Гороскоп / © Credits

У стосунках із близькими — і не дуже — людьми не рекомендується приховувати свої почуття: надмірна стриманість може призвести до серйозного морального дискомфорту.

Сьогодні, 12 січня, стримувати себе категорично не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо демонструвати оточенню свої почуття.

Телець

Тельцям як одному з найбільш запальних знаків зодіаку стримувати свої емоції дуже важко, тому їм не варто цього робити — у всякому разі, сьогодні. Спроби зберігати спокій можуть призвести до негативних для їхньої нервової системи наслідків.

Рак

Ракам — особливо тим із них, хто перебуває у стані з’ясування стосунків із близькою людиною, — небажано приховувати почуття, які вони мають до неї. Навпаки, їм треба ретельно їх продемонструвати — це різко поліпшить моральний клімат у сім’ї.

Діва

Діви часто стримують свої почуття, вважаючи, що оточення користується їхньою гарною прихильністю у власних — корисливих — цілях. Сьогодні зірки наполегливо рекомендують представникам знака відкрити своє серце людям, які перебувають поруч — особливо тим, кого вони люблять.

