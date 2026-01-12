ТСН у соціальних мережах

Астрологія
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять усіх повчати

Усім — або майже всім — нам властиво перебільшувати кількість і якість своїх знань, а заразом і досвіду.

Але навіть якщо ми дійсно рідкісні фахівці у своїй галузі або маємо багатющий життєвий досвід, чи означає це, що ми можемо нав’язувати оточенню свою думку як єдину правильну, а іноді й можливу? Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять усіх повчати.

Козоріг

Козороги, треба віддати їм належне, дійсно часто краще за інших знають, як вчинити в тій чи тій ситуації, а їхнє бажання дати пораду або підказати продиктоване винятково благими намірами. Але це не виправдовує їхньої категоричності — а саме в такій манері вони повчають тих, хто їх оточує.

Скорпіон

Скорпіони, навіть не маючи необхідного багажу знань і досвіду, інтуїтивно відчувають, як вийти з непростої професійної — або життєвої — ситуації без втрат, а, можливо, ще й з виграшем, і дуже ображаються, коли до них не дослухаються. А в усьому винна їхня іронічна манера, з якою вони підносять свої висновки.

Близнята

У Близнят на кожен випадок є не один, а два варіанти виходу з обставин, що склалися, і обидва — на їхній погляд, однаково гарні. Можливо, до них би і дослухалися, якби вони не підносили свою думку в занадто зарозумілій манері — начебто б знають істину в останній інстанції.

