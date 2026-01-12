ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Це траплялося з кожним: принцеса Кейт розповіла, яку річ постійно втрачає

Принцеса Уельська якось зізналася, що «постійно» втрачає цю необхідну річ, і її близькі часто жартують з неї з цього приводу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Кейт зізналася у цьому ведучій подкасту та письменниці Джованні Флетчер ще 2020 року. Її поява в подкасті Джованни «Щаслива мама, щасливе маля» стала для Кейт першою, і вона поділилася дуже особистими одкровеннями як в епізоді, так і поза записом.

У нещодавньому інтерв’ю газеті The Times, присвяченому біографії принцеси, Джованна розповіла: «Вона сказала мені, що страшенно невміло стежить за своїм телефоном. Вона його постійно губить».

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

За словами ведучої подкасту, всі різдвяні подарунки Кейт пов’язані з тим, щоб вона не втрачала свій мобільний телефон, а забудькуватість принцеси Уельської стосовно телефону стала «постійним жартом» у її родині.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie