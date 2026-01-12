Це траплялося з кожним: принцеса Кейт розповіла, яку річ постійно втрачає

Принцеса Уельська / © Associated Press

Кейт зізналася у цьому ведучій подкасту та письменниці Джованні Флетчер ще 2020 року. Її поява в подкасті Джованни «Щаслива мама, щасливе маля» стала для Кейт першою, і вона поділилася дуже особистими одкровеннями як в епізоді, так і поза записом.

У нещодавньому інтерв’ю газеті The Times, присвяченому біографії принцеси, Джованна розповіла: «Вона сказала мені, що страшенно невміло стежить за своїм телефоном. Вона його постійно губить».

За словами ведучої подкасту, всі різдвяні подарунки Кейт пов’язані з тим, щоб вона не втрачала свій мобільний телефон, а забудькуватість принцеси Уельської стосовно телефону стала «постійним жартом» у її родині.

