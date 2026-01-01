ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
593
Час на прочитання
1 хв

"Атака дронів" на резиденцію Путіна: ГРУ РФ передало США свої "докази"

Російська спецслужба запевняє, що у збитих дронах дивом уціліли навігаційні контролери, які змогли «розшифрувати».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Резиденція Путіна на Валдаї

Резиденція Путіна на Валдаї / © скриншот з відео

У Росії заявили, що серед уламків дронів, які начебто атакували резиденцію президента РФ Володимира Путіна у Новгородській області, знайшли уцілілий контролер, з якого спеціалісти російської розвідслужби «розшифрували» дані маршрутизації.

Як повідомило Міністерство оборони держави-агресорки, ці матеріали були передані представнику апарату військового аташе при посольстві США в Москві.

Зустріч з американським представником проводив особисто очільник Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ) РФ Ігор Костюков.

Він стверджує, що передав США і сам «навігаційний контролер», і його «розшифровку», які підтверджують, що метою атаки 29 грудня був комплекс будівель резиденції президента Російської Федерації в Новгородській області.

Начальник ГРУ запевнив, що у начебто збитих росіянами безпілотних літальних апаратах «добре збереглися» навігаційні системи і вони є «технічно справними».

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Росії оприлюднило «карту», на якій, як стверджується, показано маршрут руху безпілотників, які нібито атакували резиденцію президента Путіна у Новгородській області.

Україна офіційно спростувала ці звинувачення, назвавши їх провокацією та «черговою брехнею РФ», мета якої — виправдати нові удари по українських містах та заблокувати дипломатичний прогрес.

Напередодні, 31 грудня, президент США Дональд Трамп опублікував репост статті із заголовком: «Заява про „атаку“ на Путіна показує, що саме РФ стоїть на заваді миру».

Дата публікації
Кількість переглядів
593
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie