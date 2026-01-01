"Атака дронів" на резиденцію Путіна: ГРУ РФ передало США свої "докази"

Резиденція Путіна на Валдаї / © скриншот з відео

У Росії заявили, що серед уламків дронів, які начебто атакували резиденцію президента РФ Володимира Путіна у Новгородській області, знайшли уцілілий контролер, з якого спеціалісти російської розвідслужби «розшифрували» дані маршрутизації.

Як повідомило Міністерство оборони держави-агресорки, ці матеріали були передані представнику апарату військового аташе при посольстві США в Москві.

Зустріч з американським представником проводив особисто очільник Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ) РФ Ігор Костюков.

Він стверджує, що передав США і сам «навігаційний контролер», і його «розшифровку», які підтверджують, що метою атаки 29 грудня був комплекс будівель резиденції президента Російської Федерації в Новгородській області.

Начальник ГРУ запевнив, що у начебто збитих росіянами безпілотних літальних апаратах «добре збереглися» навігаційні системи і вони є «технічно справними».

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Росії оприлюднило «карту», на якій, як стверджується, показано маршрут руху безпілотників, які нібито атакували резиденцію президента Путіна у Новгородській області.

Україна офіційно спростувала ці звинувачення, назвавши їх провокацією та «черговою брехнею РФ», мета якої — виправдати нові удари по українських містах та заблокувати дипломатичний прогрес.

Напередодні, 31 грудня, президент США Дональд Трамп опублікував репост статті із заголовком: «Заява про „атаку“ на Путіна показує, що саме РФ стоїть на заваді миру».