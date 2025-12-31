«Атака» на резиденцію змінила тон Кремля: РФ висуває старі ультиматуми і вимагає капітуляції України

Володимир Путін/ / © Associated Press

Реклама

Кремль продовжує не надавати жодних доказів на підтвердження своїх заяв про начебто «атаку» українські безпілотники на резиденцію на Валдаї диктатора РФ Володимира Путіна вночі проти 29 грудня. Мовляв, не вважають це за необхідне.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що Кремль, схоже, намагається виправити розбіжності у своїх попередніх заявах щодо ударів 28-29 грудня. В ISW наголошують, що досі не бачила жодних кадрів і репортажів, які зазвичай використовуються після глибоких ударів України, щоб підтвердити заяви Кремля про те, що українські удари загрожують резиденції Путіна в Новгородській області.

Реклама

«Кремлівські чиновники використовують нібито український удар по Новгородській області, щоб виправдати постійне наполягання Росії на тому, щоб і Україна, і Захід капітулювали перед початковими вимогами Росії 2021-2022 років», — йдеться у звіті.

Зокрема, після начебто атаки на Валдаї речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, мовляв, агресорка Росія «посилить» свою переговорну позицію. Однак, заявив він, Москва не буде розголошувати цю нову позицію публічно.З його слів, РФ не виходить з переговорного процесу, але продовжуватиме діалог, перш за все, зі Штатами.

Окрім того, акцентують в ISW, кілька депутатів російської Держдуми також повторили заяви Пєскова. Ба більше — один з них навіть закликав Кремль представити Україні мирний план між США та Росією як доконаний факт. Своєю чергою, інший цинічно додав, що Російська Федерація зараз може «лише» домовлятися про капітуляцію України.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров використав інтерв’ю пропагандистському медів Russia Today, щоб повторити початкові воєнні вимоги Росії, які Путін висунув під час початку повномасштабного вторгнення 2022-го. Йдеться про вимоги нейтралітету України, демілітаризації та денацифікації. Лавров повторив путінські вимоги — визнати Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області та Крим частиною Російської Федерації. З його слів, Москва «переконана», що ультиматуми, які Росія висунула США та Європі у грудні 2021-го, можуть слугувати «відправною точкою» для мирних переговорів.

Реклама

Американські фахівці заявляють. що багато початкових російських вимог, які повторив Лавров, суперечать останній публічно доступній версії 20-пунктного мирного плану США, України та Європи.

«ISW оцінєю, що Кремль може мати намір використати так званий „удар“ України по резиденції Путіна, щоб виправдати відмову від будь-яких мирних пропозицій, які випливають з нещодавніх двосторонніх американо-українських та багатосторонніх американо-українсько-європейських переговорів», — йдеться у звіті.

Крім того, заяви Кремля щодо ультиматумів Росії 2021 року, які б означали руйнування альянсу НАТО та вимагали перегляду архітектури безпеки Європи, продовжують сигналізувати про те, що цілі РФ у війні не обмежуються Україною. Що більше — мирна угода, яка не враховує російські вимоги до НАТО та Заходу за межами України, не задовольнить путінський режим.

Нагадаємо, 28 грудня очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив про нібито «атаку» на резиденцію Путіна у Новгородській області. Втім, де був сам «фюрер» під час «атаки» на резиденцію, не відомо. В його адміністрації наголошують, мовляв, «ця тема не підлягає публічному обговоренню».

Реклама

Після цього у Кремлі пригрозили відповіддю на «атаку» на держрезиденцію. Речник Дмитро Пєсков цинічно заявив, мовляв, «знає — як, чим і коли відповідати» це. З його слів, начебто «спроба Києва атакувати резиденцію» спрямована на зрив переговорного процесу, а також безпосередньо проти мирних зусиль президента США Дональда Трампа.