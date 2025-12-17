"Руд" / © ТСН

Реклама

Одеська кіностудія — місце, де колись розпочалася акторська кар’єра Андрія. Сьогодні він повертається сюди вже у військовій формі. Прикордонник на псевдо «Руд» тепер опановує фах морського охоронця та навчає побратимів рятувати життя у відкритому морі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Акторське минуле

Перший кастинг Андрія на Одеській кіностудії був емоційним. Йому потрібно було просто покликати дівчину, але молодий актор так увійшов у роль, що ледь не оглушив режисера.

Реклама

«Я не до кінця зрозумів ситуацію, що треба зробити, і почав у повний голос в маленькому приміщенні кричать. Це одразу справило вау-ефект на режисера, який сказав: все, кастинг закінчено, беремо!» — згадує Андрій.

Після того були ролі бандитів, хуліганів та навіть військових. Проте Андрій і гадки не мав, що сценарій його реального життя виявиться значно складнішим за кіношний.

Від волонтера до інструктора такмеду

Коли почалося повномасштабне вторгнення, актор одразу пішов до військкомату. Тоді йому відмовили через відсутність військового фаху. Андрій не склав руки і зайнявся волонтерством: возив інсулін до Миколаєва, будував складну логістику з доставки ліків фурами.

Оскільки в дорозі неодноразово потрапляв під обстріли, Андрій почав самостійно вивчати тактичну медицину. Ці знання стали вирішальними, коли він зрештою потрапив до лав Морської охорони. На вибір підрозділу вплинула любов до рідного міста.

Реклама

«Я раніше, коли виїжджав колись далеко від Одеси, я відчував, наскільки мені не вистачає навіть просто повітря — що це інше повітря. Була можливість виїхати за кордон, там жити, працювати, але я завжди повертався назад. Бо я люблю це море», — зізнається «Руд».

Рятувати життя під час шторму

Зараз Андрій — інструктор. Поки кораблі стоять біля причалів, він проводить для екіпажів інтенсивні тренування. Бійці вчаться евакуйовувати поранених із вузьких приміщень, наприклад, із машинного відділення, де простір вкрай обмежений.

«Якщо щось трапилось — притягнули людину. В першу чергу ми маємо зробити так, щоби у нас не було безпосередньо прямої загрози. Це може бути пожежа, це може бути електричний струм — спочатку витягнути, потім надавати допомогу», — пояснює тонкощі роботи прикордонник.

Головна складність роботи морського медика — необхідність зупиняти кровотечу чи накладати пов’язки в умовах хитавиці та шторму. Андрій наголошує: теорії замало, тому бійці «працюють ручками», доводячи навички до автоматизму.

Реклама

Колишній актор каже, що його нинішні учні схоплюють усе на льоту, адже розуміють: від їхньої злагодженості залежить, чи повернуться вони з бойового чергування в морі живими до берега.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 09:00 новини 16 грудня. З окупації повернули 60 українців! США заблокують порти Венесуели