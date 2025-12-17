ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1638
Час на прочитання
2 хв

Що робити із СЗЧ: Костенко висловив думку

Костенко закликає владу ухвалювати рішення виключно для збереження країни.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
СЗЧ

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Більшість представників СЗЧ хочуть на тилові посади або в забезпечення. Треба випрацювати чіткі правила.

Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

На його думку, СЗЧ — це зрада тих, хто протистоїть ворогові.

«Ми точно не маємо ідеалізувати ситуацію — що от людині маємо створити умови аби тільки вона повернулася. А якщо вона повернеться просто займати місце і отримувати заробітну плату, то навіщо тоді взагалі повертати? Досить уже загравати з усіма. Люди, які пішли, зрадили тих, хто б’ється. 80% втеч — з навчальних центрів, і я вважаю, що за це потрібно карати», — пояснив Костенко.

Він акцентує: ті, хто зараз у владі, мають приймати рішення виключно для збереження країни, а не для свого доброго імені. Воно автоматично й історично стане на свої місця.

«Популярні рішення закінчилися, мабуть, в 2022 році, у січні, коли ми розповідали про те, як будемо смажити шашлики», — завершив Костенко.

Раніше ми писали про те, що момент звернення військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби, до військової спеціалізованої прокуратури з проханням вирішити питання щодо подальшого проходження ним служби свідчить про припинення цього злочину.

Як повідомив Верховний Суд, таке рішення ухвалив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду (ККС ВС), розглянувши справу військовослужбовця, якого місцевий суд визнав винуватим і засудив за ч. 5 ст. 407 КК України за самовільне залишення місця служби без поважних причин.

Дата публікації
Кількість переглядів
1638
