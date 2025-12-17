У різдвяній шопці виявили "статую" нового персонажа: ким він виявився насправді

Нова "статуя" в різдвяній шопці / © Соцмережа X

В італійському місті Галатоне, що на півдні країни, у різдвяній шопці виявили «статую» невідомого персонажа. На незвичне доповнення до традиційних фігур Йосипа, Марії та Немовляти Ісуса звернув увагу мер міста Флавіо Філоні.

Про це повідомляє видання TeleRama.

За словами мера, він зрозумів, що додатковим персонажем шопки, встановленої в центральній частині міста, є жива люди, тільки тоді, коли підійшов поближче. На його подив, чоловік рішуче відмовився покидати вертеп, вважаючи його своїм притулком.

Після втручання поліції з’ясувалося, що в рідзвяній шопці поселився 38-річний громадянин Гани, який перебував у розшуку. Він був засуджений до 9 місяців і 15 днів ув’язнення за опір посадовій особі та спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Щоб уникнути ув’язнення, він спробував переховуватися.

Після перевірки чоловіка, який ховався від правосуддя у найбільш публічному місці, зрештою заарештували та доправили до в’язниці Лечче.

Мер Філоні подякував правоохоронцям за оперативну роботу та зазначив, що уважність і взаємодія між службами допомогли виявити розшукувану особу.

